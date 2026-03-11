교통안전·유해환경·식품안전·불법광고물 등 4개 분야

광주광역시 서구는 11일 유덕초등학교 주변 어린이 보호구역에서 '2026년 개학기 초등학교 주변 합동 안전점검'을 실시했다.

이번 점검은 '3월 안전점검의 날'과 연계해 서구 안전모니터봉사단, 새마을교통봉사대, 옥외광고물협회, 유덕동 자생단체 등 60여 명이 참여한 가운데 교통안전·유해환경·식품안전·불법광고물 등 4개 분야를 중심으로 학생 안전 위협 요소를 점검했다.

이날 점검반은 유덕초등학교 정문 인근 5개 횡단보도에서 등교 동행 캠페인을 진행하고 학교 주변 불법 주정차 단속을 병행했다.

또 학교 주변 편의점과 문구점 등 상가를 방문해 술·담배 판매금지 스티커 부착 여부를 확인하고 어린이 기호식품 판매업소를 대상으로 위생 계도 활동을 펼쳤다. 아울러 보행자 안전을 위협하거나 도시 미관을 해치는 불법 현수막을 정비하고 크레인을 활용해 노후 간판을 철거하는 등 안전한 통학로 조성에 힘썼다.

김이강 서구청장은 "개학기를 맞아 서구청 공직자와 안전단체가 함께 힘을 모아 아이들의 안전한 통학환경 조성에 나섰다"며 "앞으로도 학부모가 안심하고 아이들이 안전하게 생활할 수 있는 안전도시 서구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

