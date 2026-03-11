익산시 왕도역사관은 봄의 정취를 만끽할 수 있는 '백제왕궁 둘레길'을 소개했다. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

익산시 왕도역사관은 고즈넉한 백제 유산을 걸으며 봄의 정취를 만끽할 수 있는 '백제왕궁 둘레길'을 소개했다.

백제왕궁 둘레길은 1,400여 년 전 백제 무왕이 건립한 왕궁리유적을 중심으로 조성돼 역사와 문화, 자연을 함께 즐길 수 있다. 왕도역사관은 백제광장을 출발점으로 세 가지 주제의 산책길을 안내하고 있다.

1코스 '진한 역사의 맛'은 왕궁탑과 후원공방길을 잇는 약 1.5㎞ 구간(22분 소요)이다. 왕궁리 오층석탑과 백제정원, 후원누각터, 공방지 등을 지나며 백제인의 예술과 생활 흔적을 살펴볼 수 있다.

2코스 '담백한 휴식의 맛'은 왕궁탑과 정원길로 이어지는 약 800m 구간(15분 소요)의 단거리 산책로다. 정전 터와 석탑을 거쳐 고즈넉한 백제 정원을 천천히 걸으며 여유로운 산책을 즐길 수 있다.

3코스 '깔끔한 완주의 맛'은 왕궁 담장 길을 따라 걷는 약 1.6㎞ 구간(24분 소요)으로, 중앙문터에서 출발해 동·북·서문터를 따라 왕궁 외곽을 돌며 왕궁의 규모를 체감할 수 있다. 조금 더 긴 산책을 원하는 방문객을 위해 백제광장에서 고도리 석불입상까지 이어지는 약 3㎞ 구간(40분 소요)의 산책길도 준비돼 있다.

특히 둘레길 곳곳에는 무왕이 정사를 돌보던 정전터와 역U자형 수로, 후원 누각 터, 공방지 등 백제의 흔적을 느낄 수 있는 다양한 역사적 장소가 자리해 걷는 즐거움을 더한다.

백제왕궁 둘레길 산책과 함께 백제왕궁박물관 관람도 봄나들이를 더욱 풍성하게 한다.

박물관에는 상설전시실을 비롯해 ▲ICT 체험관 ▲3D 영상관 ▲백제왕궁 가상체험관 ▲유물발굴 체험실 등이 마련돼 있어 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험형 역사 공간으로 운영되고 있다.

발굴 조사 과정에서 출토된 '수부' 도장이 찍힌 기와는 이곳이 백제의 수도였음을 보여주는 대표 유물로, 백제왕궁박물관에서 직접 확인할 수 있다.

AD

익산시 왕도역사관 관계자는 "30~60분 정도 보폭을 넓혀 걷는 것만으로도 건강에 큰 도움이 된다"며 "올봄 백제왕궁 둘레길을 걸으며 건강도 챙기고 백제 왕궁의 역사와 매력도 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>