22일 일요일이지만 오전 9시부터 오후 6시까지 등록 가능

충남선거관리위원회가 오는 22일부터 제9회 전국동시지방선거의 군수 및 지역구 군의원 선거 예비후보자 등록을 시작한다.

등록신청 개시일이 공휴일이지만 '공직선거관리규칙' 제26조에 따라 오전 9시부터 오후 6시까지 관할 군 선관위에서 예비후보자 등록을 할 수 있다.

◆ 예비후보자 등록 방법

예비후보자가 되려는 사람은 선거일 현재 18세 이상(2008년 6월 4일 이전 출생자)이어야 하며, 관할 군 선관위에 가족관계증명서 등 피선거권에 관한 증명서류, 전과기록에 관한 증명서류, 정규학력에 관한 증명서 등을 제출하면 된다.

또한, 등록 시 관할 군 선관위에 기탁금으로 군수 선거는 200만 원, 지역구 군의원 선거는 40만 원을 납부(후보자 기탁금의 20%)해야 한다.

다만, 예비후보자가 되려는 사람이 '장애인복지법' 제32조에 따라 등록한 장애인이거나 선거일 현재 29세 이하인 경우 군수 선거는 100만 원, 지역구 군의원 선거는 20만 원을(예비후보자 기탁금의 50%) 납부하면 된다.

또한 선거일 현재 30세 이상 39세 이하인 경우 군수 선거는 140만 원, 지역구 군의원 선거는 28만 원을(예비후보자 기탁금의 70%) 납부하면 된다.

◆ 예비후보자 선거운동 방법

예비후보자로 등록하면 ▲선거사무소 설치 ▲선거 운동용 명함 배부 ▲선거구 안 세대수의 10%에 해당하는 수 이내에서 예비후보자홍보물 작성·발송 ▲어깨띠 또는 표지물을 착용·소지해 선거운동을 할 수 있다.

군수 선거의 예비후보자는 예비후보자공약집 1종을 발간해 통상적인 방법으로 판매(방문판매 제외)할 수 있다.

예비후보자 및 선거사무원 등이 아니더라도 선거운동을 할 수 있는 사람은 문자메시지, 인터넷 홈페이지 또는 전자우편을 전송하는 방법으로 언제든지 선거운동을 할 수 있고, 선거일이 아닌 때 전화를 이용하거나 말로 선거운동을 할 수 있다.

다만, 자동 동보통신으로 문자메시지를 전송하거나, 전자우편 전송대행업체에 위탁하여 전자우편을 전송하는 방법으로 선거운동을 하기 위해서는 예비후보자나 후보자로 등록해야 한다.

자동 동보통신이란 동시 수신대상자가 20명을 초과하거나, 그 대상자가 20명 이하인 경우에도 프로그램을 이용해 수신자를 자동으로 선택해 문자메시지를 전송하는 방식을 말한다.

◆ 예비후보자 후원회 설립 등

예비후보자로 등록한 사람은 예비후보자후원회를 둘 수 있으며, 후원회 지정권자가 동일한 예비후보자 및 후보자후원회를 합해 군수 선거는 선거비용 제한액의 50%, 지역구 군의원 선거는 3000만 원까지 후원금을 모금할 수 있다.

예비후보자 등록에 필요한 사항과 선거운동 방법 등에 관련해 궁금한 사항은 관할 선관위에 문의하면 되며, 예비후보자 제출한 전과기록 및 정규학력에 관한 서류는 중앙선관위 홈페이지에서 확인할 수 있다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



