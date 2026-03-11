농협은행, 대안정보 기반 신용평가 '벤치마크' 개편…생산적금융 확대

비재무 평가항목별 기준등급 자동 산출

혁신기업·중소기업 금융지원 기반 강화

NH농협은행은 최근 비재무 신용체계인 '벤치마크모형'을 전면 개선했다고 11일 밝혔다. 기업 여신 리스크 관리 정밀성과 성장 잠재력이 높은 기업에 대한 생산적 금융 지원 확대 차원이다.

벤치마크모형은 기업의 다양한 재무정보와 대안정보를 종합적으로 분석해 비재무 평가항목별 기준등급을 자동 산출하는 데이터 기반 평가모형이다. 심사자의 정성적 판단을 보완하고 평가의 객관성과 일관성을 높이는 참조지표로 활용되고 있다.

이를 통해 농협은행은 기존 재무정보 중심 평가에서 나아가 매출·매입 거래정보, 고용정보, 공시 및 외부평가 정보 등 다양한 대안정보를 폭넓게 반영할 수 있게 됐다.

기업의 사업 경쟁력과 미래 성장력을 한층 정교하게 평가할 수 있어 혁신기업·중소기업에 대한 금융지원 기반을 강화할 수 있다는 취지다.

양재영 농협은행 리스크관리부문 부행장은 "기업의 가치를 보다 입체적으로 평가할 수 있는 신용평가 체계를 고도화했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 데이터 활용 범위를 지속적으로 확대해 신용평가의 변별력을 제고하고, 실효성 높은 금융지원을 이어가겠다"고 말했다.

