신한카드, SOL트래블 체크카드 300만장 기념 이벤트 진행

신한카드는 '신한카드 SOL트래블 체크(이하 쏠트래블 체크카드)'의 누적 발급 300만장 돌파를 기념해 오는 31일까지 다양한 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이벤트 응모 후 3월 한 달 동안 국내외에서 결제한 금액에 숫자 '3'이 들어가는 고객을 추첨해 최대 3만 마이신한포인트를 지급한다. ▲결제 금액 내 숫자 '3'이 한개인 고객 1000명에게 1000포인트를, ▲'3'이 두 개인 고객 300명에게 1만 포인트를, ▲'3'이 세 개인 고객 100명에게는 3만 포인트를 증정한다. 숫자 '3'이 4개 이상인 경우 추첨 대상에서 제외된다.

이 외에도 3월3일, 13일, 23일 등 총 3일에 한해 당일 오후 3시33분00초부터 59초까지 결제한 선착순 100명, 총 300명에게 1만 포인트를 증정한다.

이벤트 대상 카드는 '신한카드 SOL트래블 체크', '신한카드 SOL트래블J 체크'이며, 3월31일까지 이벤트 응모 후 대상카드로 국내외에서 결제한 고객이 대상이다. 이벤트 및 대상 카드 관련 자세한 내용은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

