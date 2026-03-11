코엑스 전시회서 대송산단 투자 인센티브 집중 소개

경남 하동군이 3월 11일부터 13일까지 서울시 코엑스(COEX)에서 개최되는 '2026 인터배터리(2026 INTERBATTERY)'에 참가한다.

이를 통해 광양만권 경제자유구역 하동지구의 우수한 입지 여건과 기회 발전 특구 지정 혜택, 하동군만의 보조금 지원 등 파격적인 인센티브를 적극적으로 홍보할 계획이다.

'2026 인터배터리'는 산업통상자원부가 주최하고, 한국 배터리 산업협회, 코엑스, KOTRA에서 공동 주관하는 국내 최대 배터리 산업 전시회다.

이번 박람회는 700여 개의 기업이 참가하여 2천여 개 이상의 부스가 운영되며, 7만 5000여 명 이상의 바이어가 방문할 것으로 예상된다.

또한 '더배터리 컨퍼런스'에서 차세대 배터리 기술과 전략, 배터리 공급망, ESS시장 등 글로벌 배터리 산업의 핵심 이슈가 소개됨에 따라 빠르게 변화하는 배터리 산업의 미래 방향을 확인할 수 있는 장이 될 예정이다.

하동군은 투자유치 관계기관인 광양만권경제자유구역청 하동사무소 등과 협업을 통해 홍보 부스 내 전문 상담 창구를 운영하며, 전시회를 찾은 국내외 기업 관계자들을 대상으로 1:1 투자 상담을 진행하는 등 공격적인 투자유치 활동을 전개할 방침이다.

특히, 대송산업단지는 지난해 '기회 발전 특구 지정'을 통해 ▲법인세 및 소득세 감면 ▲재정 지원 ▲규제 특례 등 패키지 형태의 파격적인 혜택을 확정 지었다.

군은 이러한 강점을 살려 더욱 공격적인 투자유치 활동으로 배터리 산업의 전후방 연관 기업을 발굴하고, 하동을 대한민국 남중권의 새로운 이차전지 소재 산업단지로 육성한다는 방침이다.

군 관계자는 "인터배터리는 전 세계 배터리 산업의 트렌드를 한눈에 보고 글로벌 기업을 만날 수 있는 최적의 장소"라며, "기회 발전 특구 혜택과 하동군만의 지리적 이점, 파격적인 인센티브 등을 무기로 하동지구가 이차전지 소재산업의 기반이 될 수 있도록 적극적인 투자유치 활동을 펼치겠다"라고 밝혔다.

