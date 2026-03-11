[특징주]李 "모범적 사례" 언급한 한화오션, 장 초반 11%↑

이재명 대통령이 상생 협력의 모범적 사례로 언급한 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 137,600 전일대비 13,200 등락률 +10.61% 거래량 2,888,880 전일가 124,400 2026.03.11 10:14 기준 관련기사 변동성 속 찾아온 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 신용·미수 상환과 저가매수 자금 마련, 연 5%대 금리로 당일 가능 전 종목 시세 보기 의 주가가 장 초반 강세다. 증권가에서도 올해 성장세를 전망했다.

11일 오전 10시 기준 한화오션의 주가는 전일 대비 1만3900원(11.33%) 오른 13만8300원에 거래되고 있다. 한화오션의 주가는 장초반 14만1000원까지 올랐다.

이는 이 대통령이 상생협력의 모범 사례로 한화오션을 꼽으면서 투자심리가 반응한 것으로 보인다. 전날 청와대에서 이 대통령은 '상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다'라는 주제로 산업계 인사들과 간담회를 가진 자리에서 "한화 오션 사례와 같은 상생 문화를 경제 전반으로 확산해 나갔으면 하는 바람이 있다"고 언급한 바 있다.

증권사에서도 올해 한화오션의 전망을 긍정적으로 평가했다. 이재혁 LS증권 연구원은 "한화필리·오스탈 USA·한화해운(Hanhwa Shipping) 3사와 연계한 대미투자 기대가 지속적으로 형성됐다"며 "미국 해양행동계획 발표에 따른 연방정부의 적극적 재정지원과 브릿지 전략 이행으로 미국 내 건조 캐파(Capa) 증설 및 미국 내 조선소향 신규 수주 확대가 더욱 용이해질 것"이라고 했다.

AD

목표주가는 LS증권 17만원, 키움증권 17만9000원, KB증권은 16만원 등으로 설정됐으며 증권사들은 투자의견 '매수'를 유지했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>