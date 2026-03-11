렌징그룹과 협력…프리미엄 침구 시장 공략

코오롱인더스트리가 세계 최대 규모의 침대 산업 박람회에 참가해 프리미엄 매트리스 원단을 선보였다.

코오롱인더스트리는 10일부터 12일까지 미국 올랜도 오렌지 카운티 컨벤션센터에서 열리는 'ISPA 엑스포(ISPA EXPO) 2026'에 글로벌 섬유 기업 렌징그룹(Lenzing Group)과 함께 참가한다고 11일 밝혔다.

ISPA 엑스포는 국제수면협회(International Sleep Products Association)가 주최하는 세계 최대 규모의 침구 산업 박람회로 2012년부터 개최됐다. 올해 행사에는 매트리스, 침구, 수면 제품 분야의 약 220개 브랜드가 참가한다.

코오롱인더스트리는 이번 전시에서 렌징그룹과의 협력을 통해 공동 개발한 프리미엄 매트리스 원단을 공개했다.

양사가 선보인 제품은 코오롱인더스트리의 냉감섬유 '포르페(FORPE®)' 기술과 렌징그룹의 천연 라이오셀 섬유 브랜드 '텐셀(TENCEL™)'을 결합한 차세대 프리미엄 매트리스 원단 '텐셀포르페(TENCEL™ | FORPE®)'다.

이 원단은 자연 유래 섬유 특유의 부드러운 촉감과 우수한 수분 조절 기능을 동시에 구현해 쾌적성과 기능성을 강화한 것이 특징이다.

포르페는 코오롱인더스트리가 자체 개발한 기능성 냉감섬유로 피부 접촉 시 체온을 약 3~6도 낮추는 냉감 성능을 갖추고 있다. 텐셀은 지속가능한 목재를 원료로 생산되는 라이오셀 섬유로 자원 효율성과 우수한 촉감이 강점이다.

텐셀포르페는 두 소재의 장점을 결합해 프리미엄 침구 소재에 요구되는 쾌적성과 냉감성을 동시에 확보한 것이 특징이다.

코오롱인더스트리 관계자는 "글로벌 섬유 기업 렌징그룹과의 파트너십을 지속 확대해 왔다"며 "프리미엄 냉감섬유 브랜드 포르페를 기반으로 글로벌 프리미엄 침구 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

