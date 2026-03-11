메디큐브, 세계적 음악축제 美 코첼라 공식 스폰서 참여

美 캘리포니아에서 4월10~19일 열리는 코첼라 공식 스폰서 참여

국내 뷰티 기업 중 스폰서 최초

인기 화장품·뷰티 디바이스 전시…MZ세대 직접 체험



글로벌 뷰티 기업 에이피알의 대표 브랜드 메디큐브가세계 최대 음악 축제 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에 공식 스폰서로 참여한다. 이를 통해 K-뷰티와 브랜드 글로벌 위상을 강화하고 해외 시장 공략에 더욱 박차를 가한다는 구상이다.

에이피알은 메디큐브가 오는 4월 10일부터 19일까지 미국 캘리포니아에서 열리는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(코첼라)'에 공식 스폰서로 참여한다고 11일 밝혔다. 국내 뷰티 기업 중 처음으로 스킨케어와 뷰티 디바이스 카테고리에서 스폰서를 맡으며, 행사 기간 동안 브랜드 체험 부스를 운영할 계획이다.

코첼라는 매년 수십만 명의 관객과 글로벌 아티스트가 참여하는 세계적 음악 축제로, 높은 화제성과 영향력을 지닌 이벤트다. 에이피알은 이번 참여를 통해 미국을 중심으로 글로벌 소비자와 직접 소통하며 메디큐브의 글로벌 인지도를 강화할 계획이다.

에이피알은 코첼라에서 인기 화장품 라인업과 뷰티 디바이스를 함께 선보인다. 화장품은 ▲제로모공패드 ▲PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크 ▲콜라겐 젤크림 등이며, 디바이스는 ▲부스터 프로 ▲부스터 프로 미니 플러스 ▲부스터 브이 롤러 등 다양한 제품을 체험할 수 있다. 이를 통해 축제 참가자들이 행사 기간에도 최적의 피부 관리를 경험할 수 있도록 한다.

또한 음악, 뷰티 테크, 게임 프로그램을 결합한 다양한 이벤트와 라운지·캠핑 공간을 마련해 방문객이 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있도록 했다. 코첼라 현장 곳곳에 제품을 배치해 메디큐브만의 브랜드 정체성과 기술력을 체험할 수 있는 기회도 제공된다.

메디큐브는 지난해 단일 브랜드 기준 매출 1조 4천억 원을 달성하며 국내 정상급 뷰티 브랜드로 자리 잡았다. 이번 코첼라 참여를 시작으로 글로벌 시장 공략을 가속화하며, 세계적인 메가 브랜드로 도약할 계획이다.

에이피알 관계자는 "코첼라는 전 세계 소비자와 직접 소통할 수 있는 중요한 기회"라며 "앞으로도 다양한 글로벌 활동을 통해 메디큐브의 글로벌 위상을 강화하겠다"고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



