번개장터는 글로벌 분석과학 콘퍼런스 'Pittcon(피츠버그 분석화학 및 응용분광학 콘퍼런스)'에서 과학 기반 검수 기술을 발표했다고 11일 밝혔다.

번개장터는 분석과학 기술을 실제 리커머스 검수 환경에 적용한 사례를 발표하기 위해 이번 콘퍼런스에 초청됐다.

번개장터의 과학기술 검수를 총괄하는 김지나 인사이트뷰테크 대표는 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열린 '2026 Pittcon'에서 번개장터의 융합형 과학 검수 기술 '코얼리틱스(Corelytics)'의 기술 프레임워크를 설명했다.

이번 발표에서는 비파괴 분석과 딥러닝 기반 데이터 분석을 결합한 코얼리틱스 기술 구조와 함께 연구실 중심의 분석 기술을 실제 리커머스 검수 환경에 적용한 사례가 소개됐다.

김 대표는 "과학 분석 기술을 실제 리커머스 환경에 적용한 사례에 대한 관심이 높았던 만큼 앞으로도 이러한 기술이 산업에서 의미 있는 사례로 발전해 나가길 기대한다"고 했다.

