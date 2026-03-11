한수원, 체코전력공사와 청정수소 협력…유럽 수소시장 공동 진출 모색
원전 기반 청정수소 생산 모델 협력
수소 생산·저장·활용 전주기 기술 공동 개발
공영곤 한국수력원자력 수소융복합처 처장(왼쪽)과 얀 시하(Jan cha) 체코전력공사 혁신처 처장이 10일(현지시간) 체코 프라하에서 청정수소 사업 및 기술개발 협력을 위한 업무협약을 맺은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한국수력원자력.
한국수력원자력이 체코전력공사와 손잡고 유럽 청정수소 시장 진출을 위한 협력에 나섰다.
한수원은 10일(현지시간) 체코 프라하에서 체코전력공사(CEZ)와 '청정수소 사업 및 기술개발 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 원전 운영 역량과 수소 기술을 기반으로 유럽 청정수소 시장에서 공동 사업을 발굴하고 글로벌 탄소중립 실현에 기여하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 저탄소 수소 및 재생 수소 생산, 연료전지 발전, 이퓨얼(e-Fuel) 생산 등 관련 사업을 함께 추진하기로 했다. 또 수소 생산·저장·운송·활용·안전 등 전 주기에 걸친 수소 기술 개발과 정책·규제·기술·시장 변화에 대한 정보 교류도 확대할 계획이다.
특히 원전 기반의 안정적인 전력을 활용한 청정수소 생산 모델을 중심으로 체코 내 실증사업과 사업화 가능성을 단계적으로 검토해 나갈 예정이다.
체코전력공사는 두코바니 원전 4기와 테믈린 원전 2기를 운영하는 체코 최대 에너지 기업으로, 체코 전력 생산의 약 70%를 담당하고 있다. 현재 두코바니 지역에서는 신규 원전 2기 건설 프로젝트가 진행 중이며, 한수원이 주계약자로 참여해 사업을 수행하고 있다.
공영곤 한수원 수소융복합처장은 "이번 업무협약은 한수원의 원전 기반 청정수소 사업이 유럽 시장으로 확장되는 의미 있는 이정표가 될 것"이라며 "기술력과 사업 역량을 결집해 체코와 함께 지속가능한 수소 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
