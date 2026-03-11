LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,130 전일대비 370 등락률 +2.51% 거래량 95,602 전일가 14,760 2026.03.11 09:03 기준 관련기사 "통신사 중 유일"…LG유플러스, 탄소경영 아너스 클럽 수상 [MWC26]LG U+, 크립토랩 동형암호로 해킹 피해 원천 차단 [MWC26]LGU+, 퓨리오사AI와 맞손…NPU로 기업용 AI 장비 만든다 전 종목 시세 보기 는 차세대 보안 서비스를 보이기 위해 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일·통신 전시회 MWC26에서 글로벌 사이버 보안 기업 포티넷(Fortinet)과 업무협약(MOU)을 맺었다고 11일 밝혔다. 협약식에는 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장과 토마스 데뤼 포티넷 유럽·중동·아프리카 및 남아시아 채널 영업총괄 등이 참석했다.

LG유플러스는 차세대 보안 서비스를 보이기 위해 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일·통신 전시회 MWC26에서 글로벌 사이버 보안 기업 포티넷(Fortinet)과 업무협약(MOU)을 맺었다고 11일 밝혔다. 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(오른쪽)과 토마스 데뤼 포티넷 유럽·중동·아프리카 및 남아시아 채널 영업총괄(왼쪽)이 기념사진을 촬영하는 모습. LG유플러스 제공

이번 협약은 클라우드 환경에 최적화된 새시(SASE·Secure Access Service Edge) 등 새로운 서비스 협업을 본격화하기 위해 맺었다. 새시는 네트워크 연결과 보안을 하나로 합쳐 제공하는 통합 보안 솔루션을 의미한다.

양사는 글로벌 최신 보안 기술에 기반해 일관된 보안 정책을 안정적으로 적용하는 솔루션을 발전시키고 모든 접속 시도를 끊임없이 검증하는 '제로 트러스트(Zero Trust)' 기반 시스템을 구축하기로 했다. 복잡해진 접속 환경에 적합한 보안 체계를 구축하는 것이 필요하다는 데 양사는 공감했다.

또한 양사는 글로벌 표준에 부합하면서도 기업별로 세분화된 요구를 충족시킬 수 있는 보안 솔루션 라인업을 다양화하고 맞춤형 솔루션 사업 추진을 위한 협력을 확대한다는 방침이다.

권 부문장은 "포티넷과의 협력을 통해 글로벌 수준의 클라우드 보안 서비스 경쟁력을 갖출 수 있을 것이라 기대한다"며 "기업들이 안심하고 업무를 볼 수 있도록 보안 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 데뤼 영업총괄은 "LG유플러스와의 파트너십을 통해 한국 시장에서 더 다양한 보안 솔루션을 선보일 것"이라고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



