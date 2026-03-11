산림청·소방청·불교계 머리 맞대

지능형 CCTV 등 첨단 방재 시스템 논의

국가유산청이 봄철을 맞아 산불과 화재로부터 불교 문화유산을 지킬 대책을 마련한다. 오는 12일 오후 국립고궁박물관에서 전문가들과 정책간담회를 진행한다.

기후 변화로 대형 산불 위험이 커지면서 전통 사찰의 안전에는 비상이 걸렸다. 대부분 산림과 맞닿아 있는 데다 불에 타기 쉬운 전통 목조 건축물이라 초기 대응이 무엇보다 중요하다.

이에 불교계와 산림청, 소방청 등 재난 대응 실무진은 사찰 주변의 화재 취약점을 짚어보고 실효성 있는 예방 체계를 정비한다. 산림 인접 사찰의 위험 요인을 분석하고, 지능형 CCTV 등 첨단 기술을 접목한 맞춤형 방재 시스템 도입 방안을 집중적으로 논의한다.

AD

국가유산청 관계자는 "현장 의견을 종합해 실제 사찰에 적용할 수 있는 튼튼한 재난 안전 제도를 확립하겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>