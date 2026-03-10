이상일 용인시장, 백봉초 체육관·용천초 어울림센터 현장 점검

수영장 갖춘 ‘용천초 어울림센터’ 등 교육 현장 챙기기 행보

이상일 용인특례시장은 10일 처인구 백암면 백봉초등학교와 이동읍 용천초등학교를 방문해 교육 환경 개선 사업 추진 상황 등을 점검했다.

이상일 시장이 10일 준공을 앞둔 용천초 어울림센터에서 현장 점검을 하고 있다. 용인시 제공

이상일 시장은 먼저 백봉초를 방문해 지난 3일 준공한 체육관 증축 시설을 살펴보고 체육관을 이용하는 학생들을 격려했다.

시는 백봉초 체육관을 연면적 405㎡ 규모의 지상 2층 시설로 증축하는 총사업비 20억8900만원 가운데 6억2700만원을 지원했다.

이상일 시장은 오양식 교장 등 학교 관계자와 간담회를 갖고, 농촌 지역 소규모 학교의 체육활동 공간 확보와 돌봄·통학 환경 개선 필요성 등을 논의한 뒤 체육관을 둘러봤다.

이 시장은 학교 관계자, 학부모, 학생들에게 축하의 뜻을 전하고 "체육관이 학생들의 꿈을 키우도 체력도 키우는 사랑받는 공간이 되길 바란다"고 말했다.

이 시장은 이어 이동읍 용천초를 방문해 준공을 앞둔 학교복합시설 '용천초 어울림센터' 현장을 점검했다.

용천초 어울림센터는 경기도교육청이 건립·소유하고, 시가 운영하는 학교복합시설이다.

시설에는 학생과 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 25m 5레인 규모의 수영장과 유아용 15m 2레인 수영장 등이 들어선다.

용천초 어울림센터는 지난 4일 임시사용승인을 받았다. 4월 중순 준공 후 전기·소방·통신 등 후속 공정이 진행된다.

시는 시운전과 설비 안정화 과정을 거쳐 오는 7월 개관을 목표로, 각종 프로그램 개발과 시범 운영 등을 준비하고 있다.

이상일 시장이 10일 준공을 앞둔 용천초 어울림센터에서 현장 점검을 하고 있다. 용인시 제공

이 시장은 시와 용인교육지원청, 용천초, 용인시청소년미래재단 관계자 등과 함께 주요 시설을 확인한 뒤 운영 준비 상황을 점검했다. 학교 관계자, 학부모들로부터는 프로그램 구성과 관련한 의견을 들었다.

이상일 시장은 "학교복합시설은 학생들의 교육·체육 활동 프로그램 가동을 위해 그리고 지역 주민들의 건강한 생활을 위해 매우 중요한 기반 시설"이라며 "청소년미래재단이 시설 운영하는 과정에서 학생들의 희망이 항상 잘 반영되고 지역주민들도 만족감을 느낄 수 있도록 시도 잘 챙기겠다"고 말했다.

이 시장은 또 "농촌지역 소규모 학교의 교육 여건을 개선해서 학생들이 도시 지역과 비교해 손색없는 교육을 받을 수 있도록 시가 계속 지원할 것이며, 학생들과 지역주민들이 함께 이용하는 복합시설도 계속 확충해 나가겠다"고 했다.

한편 시는 백봉초에 2023년 바닥교체 비용 1억3972만원 가운데 6900만원, 2022~2025년 통학버스 운영 지원 사업비 2억 5802만 원 가운데 1억2901만원을 지원했다.

준공을 앞둔 용천초 어울림센터 내 수영장 전경. 용인시 제공

용천초에는 지난 2022년부터 2025년까지 4년간 학교통학버스 지원비 5억1270만원 가운데 2억5635만원을 지원했다.

또한 장평초 다목적체육관 증축 사업비 18억 원 가운데 9억 원을 지원했다. 장평초 체육관은 연면적 396㎡로 올해 3월 개소했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



