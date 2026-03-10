디지털 트윈 기반 상태감시 시스템 첫 적용

고장 징후 AI가 실시간 분석

삼랑진 등 전국 양수발전 확대 추진

한국수력원자력이 인공지능(AI)을 활용해 발전 설비의 이상 징후를 사전에 감지하는 지능형 진단 시스템을 현장에 도입했다.

한수원은 자체 개발한 상태감시 및 자동 예측진단 시스템 'H-AIMD(Hydro-Artificial Intelligence Monitoring & Diagnosis)'를 예천양수발전소에 적용했다고 10일 밝혔다.

H-AIMD는 양수발전소 운영 환경에 특화된 국내 최초의 인공지능 기반 설비 진단 시스템이다. 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 기반으로 실제 발전설비와 동일한 가상 환경을 구현하고, 이를 통해 설비 상태를 실시간으로 모니터링한다.

이 시스템은 발전 설비에서 발생하는 진동 데이터를 비롯한 다양한 운전 정보를 AI가 분석해 이상 징후나 고장 가능성을 사전에 예측하는 것이 핵심이다. 특히 양수발전소는 잦은 기동과 정지로 설비 부담이 큰 특성이 있어 정밀한 상태 감시가 중요한데, H-AIMD는 이러한 운전 환경에 맞춰 설계된 지능형 진단 시스템이라는 설명이다.

한수원은 이번 시스템 도입으로 발전 설비의 불시 정지를 예방하고, 설비 고장으로 인한 경제적 손실과 유지보수 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한수원은 예천양수발전소에서의 시범 운영 결과를 바탕으로 삼랑진양수발전소 등 다른 양수발전소로 시스템 적용을 확대할 계획이다. 또한 축적되는 진단 데이터를 활용해 설비의 실제 상태에 맞춰 정비 시점을 결정하는 '상태기반정비(CBM·Condition Based Maintenance)' 플랫폼 연구·개발도 지속할 방침이다.

신호철 한수원 중앙연구원장은 "AI 기반 지능형 상태감시 및 예측진단 시스템을 지속적으로 고도화해 국내 모든 양수발전소에 적용할 계획"이라며 "완성도 높은 기술력을 바탕으로 해외 시장 진출도 추진하겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



