벤틀리모터스가 럭셔리 SUV '벤테이가'의 헤리티지와 기원을 기념하는 특별 모델 '벤테이가 아르테나라 에디션'을 10일 공개했다.

벤테이가라는 차명의 영감이 된 스페인 그란 카나리아 섬의 명소 '아르테나라' 마을과 '로케 벤테이가' 지형을 현대적 디자인 언어로 투영한 모델이다. 국내에서 좋은 반응을 얻었던 '아틀리에 에디션'의 컬러 큐레이션을 계승했다.

시트 숄더 패널과 도어 트림에 레이저 가공 퍼포레이션 패턴으로 벤테이가 지형이 정교하게 구현됐다. 아르테나라 에디션 전용 서체가 새겨진 일루미네이티드 트레드 플레이트와 외부 윙 벤트 전용 배지는 벤틀리의 역사적 뿌리와 깊이 연결되어 있음을 드러내준다.

또 벤틀리 비스포크 부서인 뮬리너의 시그니처 요소가 대거 적용된다. 최상위 뮬리너 라인업에 적용되던 '더블 다이아몬드 그릴'이 기본 장착되며, 클래식한 품격을 강조하는 '브라이트 크롬' 외장 트림이 우아한 감각을 완성한다.

'블랙라인' 사양도 함께 운영된다. 프론트 스키드 패널, 리어 디퓨저, 더블 다이아몬드 그릴 등이 다크 크롬 및 글로스 블랙으로 마감된다. 22인치 뮬리너 휠이 기본 제공되며, 23인치 '슈퍼 럭스' 휠이 선택 사양으로 제공된다.

벤틀리는 벨루가, 그래나이트, 페일 브로드가, 글레이셔 화이트, 시퀸 블루, 다크 사파이어, 베르던트, 하바나 등 8가지 전용 외장 컬러를 큐레이션했다. 세 가지 투톤 인테리어 옵션을 더해 한층 세련된 컬러 조합을 완성한다. 특히 기존 뮬리너 EWB 모델에만 제공되던 사양으로, 아르테나라 에디션만의 특별한 가치를 담았다.

아르테나라 에디션은 4.0 V8 트윈터보 엔진을 탑재해 최고출력 550마력(PS), 최대토크 78.5kg·m의 강력한 성능을 발휘한다. 벤틀리가 세계 최초로 상용화한 48V 전자식 안티롤 컨트롤 시스템 '벤틀리 다이내믹 라이드'와 저속에서 기동성, 고속에서의 안정성을 동시에 보장하는 '올 휠 스티어링' 시스템'이 기본 적용돼 어떤 도로 환경에서도 압도적인 주행 안정성을 제공한다.

벤테이가 아르테나라 에디션은 벤테이가, 벤테이가 EWB 두 가지 라인업으로 선보이며, 국내에는 올 4분기 공식 출시될 예정이다.

