롯데손해보험은 상해 부위와 부상 정도에 따라 연 최대 6회까지 통합상해진단비를 보장하는 '다쳤을땐 상해보험'을 출시했다고 10일 밝혔다.


롯데손보, ‘다쳤을땐 상해보험’ 출시…"부위·정도따라 연 최대 6번 보장"
AD
원본보기 아이콘

'다쳤을땐 상해보험'은 일상생활에서 흔히 발생하는 타박상·멍은 물론, 골절·절단과 같은 중증 상해까지 단계별로 보장하는 생활밀착형 보험이다.

특히 보장 체계를 부위별·부상정도로 세분화해 설계한 것이 특징이다. 상체와 팔·하체 두 부위를 기준으로 다친 정도를 경증·중등증·중증 등 3단계로 구분해 부위나 상해 정도가 다르면 연간 최대 6회까지 보장받을 수 있다.


중증 상해 진단 시 최대500만원까지 보장하며 경증 상해의 경우 최대 5만원, 중등증은 최대 30만원까지 보장받을 수 있다. 또한 수술과 재활이 필요한 상황에 대비해 창상봉합술 치료비와 상해 재활 치료비를 특약으로 추가할 수 있어 치료비 부담을 줄일 수 있도록 했다.

Advertisement

'다쳤을땐 상해보험'은 롯데손해보험의 생활밀착형 보험플랫폼 앨리스(ALICE)에서 간편하게 가입할 수 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"해도 해도 너무해" 이번엔 한글까지 건드렸다…中문자박물관의 엉터리 전시 "해도 해도 너무해" 이번엔 한글까지 건드렸다…中...
AD

롯데손해보험 관계자는 "일상에서 누구나 겪을 수 있는 크고 작은 상해를 부담 없는 보험료로 대비할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 'ALICE'를 통해 고객 생활과 밀접한 상해·질병 보장 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.


이승형 기자 trust@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement