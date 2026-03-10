롯데손보, ‘다쳤을땐 상해보험’ 출시…"부위·정도따라 연 최대 6번 보장"

롯데손해보험은 상해 부위와 부상 정도에 따라 연 최대 6회까지 통합상해진단비를 보장하는 '다쳤을땐 상해보험'을 출시했다고 10일 밝혔다.

'다쳤을땐 상해보험'은 일상생활에서 흔히 발생하는 타박상·멍은 물론, 골절·절단과 같은 중증 상해까지 단계별로 보장하는 생활밀착형 보험이다.

특히 보장 체계를 부위별·부상정도로 세분화해 설계한 것이 특징이다. 상체와 팔·하체 두 부위를 기준으로 다친 정도를 경증·중등증·중증 등 3단계로 구분해 부위나 상해 정도가 다르면 연간 최대 6회까지 보장받을 수 있다.

중증 상해 진단 시 최대500만원까지 보장하며 경증 상해의 경우 최대 5만원, 중등증은 최대 30만원까지 보장받을 수 있다. 또한 수술과 재활이 필요한 상황에 대비해 창상봉합술 치료비와 상해 재활 치료비를 특약으로 추가할 수 있어 치료비 부담을 줄일 수 있도록 했다.

Advertisement

'다쳤을땐 상해보험'은 롯데손해보험의 생활밀착형 보험플랫폼 앨리스(ALICE)에서 간편하게 가입할 수 있다.

AD

롯데손해보험 관계자는 "일상에서 누구나 겪을 수 있는 크고 작은 상해를 부담 없는 보험료로 대비할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 'ALICE'를 통해 고객 생활과 밀접한 상해·질병 보장 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>