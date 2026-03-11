법조계 동정

법무법인 세종은 글로벌 통상 환경 변화와 경제 안보 이슈 대응 역량을 강화하기 위해 김세진 선임 외국변호사와 최병천 전문위원을 영입했다고 11일 밝혔다.

법무법인 세종 김세진 외국변호사, 최병천 전문위원. 세종 제공

김 선임 외국변호사는 산업통상자원부 출신으로 국제상사중재, 투자자-국가 간 분쟁(ISDS), 해외소송, 세계무역기구(WTO) 분쟁 등 고난도 국제분쟁을 수행해왔다. 한·미 세탁기 세이프가드 WTO 분쟁(DS546) 승소 등 주요 통상 분쟁에 참여했고, 2022년부터 3년간 통상분쟁대응과장으로 재직하며 정부의 WTO 대응과 대외 통상전략 수립을 총괄했다. 김 변호사는 "규제 리스크를 넘어 사업 모델 재편까지 고려한 전략적 자문을 제공하겠다"고 밝혔다.

함께 합류한 최 전문위원은 국회·대통령 직속위원회·서울시 등에서 정책 기획과 실행을 경험한 정책 전략가다. 정부 부처와 기업을 대상으로 정책 자문과 전략 수립에 참여해왔다.

오종한 대표변호사는 "두 전문가 합류로 통상·경제 안보 자문 역량이 강화될 것"이라며 "급변하는 글로벌 규제 환경 속에서 실질적 해법을 제공하겠다"고 말했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



