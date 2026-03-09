추락방지 조치 미실시 등 적발

김영훈 고용노동부 장관은 9일 전남 영암군 삼호읍 대불산업단지 소재 조선업 사업장을 불시 점검해 안전수칙 준수 여부 등을 들여다봤다.

조선업 사업장에선 크레인 등 중량물 취급작업과 절단·용접 등 화기작업, 고소작업 등 고위험 작업이 많아 중대재해 발생이 빈번하게 발생한다.

또한 조선업 고용허가제(E-9)를 통한 저숙련·외국인 노동자가 2023년 9128명에서 지난해 1만1790명으로 증가해 안전보건 의식을 높여야할 필요성도 제기된다.

이번 불시 점검 결과 선박 블록 상부에 추락방지 조치 미실시, 안전발판 사다리 하부 손상, 가스 배관 분기관 미식별에 따른 혼용사고 우려 등이 적발됐다.

김 장관은 즉각 개선을 지시하며 의사소통이 원활하지 않은 외국인 노동자를 대상으로 주요 공정별 핵심 안전수칙에 대한 맞춤형 교육을 실시하라고 당부했다.

아울러 김 장관은 조선업 사업장이 밀집한 부산·울산·창원·통영·진주·포항·여수·군산 등 8개 지역의 지방노동관서장에게 불시 점검을 긴급 지시했다.

김 장관은 "조선업 중대재해는 협력업체에서 발생하는 비중이 높은 만큼 원·하청이 협력해 상시 합동점검 등 안전보건 조치를 철저히 준수해야 한다"며 "안전관리에 한 치의 소홀함이 없게 해달라"고 강조했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



