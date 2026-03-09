질병청, AI 중장기전략 수립할 '질병관리인공지능담당관' 출범

AI기획·활용역량 극대화·공공AX 프로젝트 지원

질병관리청은 인공지능(AI) 대전환 시대에 선제적으로 대응하고자 '질병관리인공지능담당관'을 자율기구로 신설한다고 9일 밝혔다.

질병청은 지난해 10월 임시조직인 '질병관리 인공지능 혁신 추진단'을 꾸려 데이터 통합·활용, 감염병과 검역, 만성질환 등에 대한 AI 솔루션을 개발하는 '공공 인공지능 전환(AX) 프로젝트' 등을 진행해 왔다.

신설되는 조직은 추진단을 총괄하면서 '질병관리 분야 인공지능 중장기 전략'을 수립하고, 이를 이행하기 위한 기반을 마련하는 등의 업무를 수행할 예정이다.

자율기구의 경우 청 단위는 2개 과를 6개월~1년 동안 운영 가능하며, 기관 자율로 기관장 훈령에 따라 제정·운영된다. 질병관리인공지능담당관은 4급을 과장으로 해 총 8명(전문임기제 1명 포함)으로 구성된다.

임승관 질병청장은 "조직 신설을 통해 AI를 활용한 새로운 중장기 전략을 제시하겠다"며 "최종적으로는 국민이 체감할 수 있는 정책 수립과 혁신적 서비스 제시로 공공 AI전환(AX) 분야를 선도하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



