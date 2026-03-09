일반음식점 입식시설 개선 및 이·미용업소 노후 시설개선 지원

경산시(시장 조현일)는 식품 및 공중 위생업소의 위생 수준 향상과 이용객 편의 증진을 위해 '2026년 식품·공중위생업소 시설개선 지원사업'을 추진한다.

식품위생업소 분야는 관내 일반음식점을 대상으로 좌식 형태의 영업장을 입식 형태로 개선하고자 하는 업소에 대해 지원한다.

지원 내용은 입식 테이블 설치를 위한 시설 공사와 테이블·의자 등 구입 비용으로, 이용객 편의성을 높이고 음식점의 서비스 환경을 개선할 계획이다.

또한 공중위생업소 분야는 이·미용업소를 대상으로 노후화된 영업환경 개선을 위한 간판, 도배 및 바닥 교체, 샴푸 의자 및 이미용 의자 구입 등 내·외부 시설개선 비용을 지원한다.

사업 신청 접수 기간은 9일부터 25일까지이며, 신청 업소에 대해 현장 확인 및 심사를 거쳐 최종 지원 대상을 선정할 계획이다.

이번 사업은 일반음식점과 이·미용업소 각각 20여 개소를 대상으로 추진되며, 시설개선 비용의 70%를 지원하고 업소당 최대 350만 원까지 지원한다.

안병숙 보건소장은 "이번 시설개선 지원사업을 통해 업소의 열악한 시설 및 위생 환경을 개선하여 위생 수준 향상 및 업소 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "관내 업소들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



