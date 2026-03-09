"부드러우면서 세정 효과 높인 솔 설계"

동아제약은 조르단 어린이 칫솔이 국내 어린이 칫솔 시장에서 5년 연속 판매 1위를 기록했다고 9일 밝혔다.

동아제약이 인용한 시장조사기관 닐슨코리아 자료에 따르면 2020년 12월부터 지난해 12월까지 온·오프라인 판매처를 대상으로 한 어린이 칫솔 카테고리에서 '조르단 스텝 시리즈' 칫솔이 가장 높은 점유율을 기록하며 5년 연속 1위를 차지했다.

조르단은 1837년 노르웨이 오슬로에서 시작된 오랜 전통의 구강용품 브랜드다. 한국 시장에서는 동아제약이 유통을 맡아 2010년부터 본격적으로 판매를 시작했다.

조르단 관계자는 "어린이의 예민한 잇몸과 치아 구조를 고려해 다양한 소재와 경도를 적용한 솔을 설계해 부드러우면서도 효과적인 세정을 가능하게 했다"며 "최근 아이들의 취향을 고려한 다양한 과일향과 적절한 불소 함량이 담긴 조르단 치약과의 시너지도 좋은 반응을 얻고 있다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



