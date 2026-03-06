철도공단-서울과기대, 철도 분야 연구·교육 활성화 ‘맞손’
국가철도공단은 6일 서울과학기술대와 철도 분야 미래 성장 기반 마련에 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이성해 철도공단 이사장(오른쪽)이 6일 김동환 서울과학기술대 총장(왼쪽)과 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단
협약에 따라 양 기관은 ▲철도산업 분야의 공동 연구과제 발굴 및 수행 ▲철도 전문 인재 양성을 위한 교육과정 운영 ▲철도 기술 전문가 양성을 위한 인력 및 학술 교류 등 산학협력에 힘을 모은다.
철도공단은 서울과기대와의 협약이 철도 기술 경쟁력을 높이고 미래 철도 인재를 체계적으로 양성하는 데 기여할 것으로 기대한다.
이성해 철도공단 이사장은 "협약을 토대로 양 기관 간 철도 분야 연구와 교육 교류가 활성화될 것으로 기대한다"며 "철도공단은 앞으로도 대학과의 산학협력을 확대해 철도산업 발전에 이바지하겠다"고 말했다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
