경찰청, 형사기동대 '광역범죄수사대'로

소속기관 역량 강화 및 정체성 확보 차원

본청 미래치안정책국 조직·사무도 개편

경찰이 일반 기동대와 명칭이 유사했던 시도경찰청 형사기동대를 '광역범죄수사대'로 변경하는 등 명칭 개편을 추진한다. 각 기능의 역량을 강화하고 정체성을 명확히 하는 차원이다.

6일 경찰청에 따르면 각 소속기관에서 부서의 정체성을 명확히 표현할 수 있도록 명칭 개편을 추진한다. 형사기동대는 '광역범죄수사대', 기동순찰대의 명칭은 '광역예방순찰대'로 바뀐다.

서울경찰청 광역수사단.

형사기동대는 강력·폭력·조직·지능 범죄 등 중요 사건에 대한 수사를 담당하는 시도경찰청 단위 조직이다. 과거 기동수사대를 광역수사대로 개편하면서 각 시도청 직할 조직으로 확대했는데, 2021년 수사대 개편으로 강력범죄수사대 등 명칭·조직 세분화가 이뤄진 바 있다.

서울경찰청·경기남부경찰청 등은 이를 반부패수사대ㆍ공공범죄수사대ㆍ금융범죄수사대ㆍ마약범죄수사대ㆍ국제범죄수사대·형사기동대로 키워 수사 역량을 집중시킨 광역수사단 체제다.

아울러 치안 인공지능(AI) 역량을 강화하는 차원에서 본청 미래치안정책국 조직을 개편하고 각 부서 사무를 조정한다. 명칭은 ▲미래치안정책과 → 치안인공지능정책과 ▲정보화기반과 → 치안인공지능기반과 ▲인공지능서비스팀 → 치안인공지능서비스팀 등으로 바뀐다. 미래치안정책국장 산하에는 범정부 AI 협력을 담당할 인공지능협력관 보직도 신설할 계획으로 전해졌다.

경찰청은 AI 기반의 범죄예측, CCTV 영상을 비롯한 비정형 치안 데이터 수집·분석 등 치안 업무 전반에 AI 기술을 접목하기 위한 기반을 조성하고 있다. AI 접목이 범정부 차원의 사업인 만큼 AI 업무에 특화된 조직 개편으로 부처 간 소통·협업 등이 용이해질 것으로 기대된다.

