한국 본사와 해외 오피스 통합 범위 인증

크래프톤은 영국표준협회(BSI)로부터 ISO/IEC 27001(정보보호 관리체계), ISO/IEC 27701(개인정보보호 관리체계) 국제 인증을 획득했다고 6일 밝혔다.

왼쪽부터 김보선 크래프톤 프라이버시 팀장, 임성환 BSI코리아 대표, 홍석범 크래프톤 정보보호최고책임자(CISO)가 기념 촬영을 하고 있다. 크래프톤 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 인증은 게임 개발·퍼블리싱 등 전 사업 영역과 CPC(Co-Playable Character) 등 AI 기술을 활용하는 개발·운영 전반을 포함한다. 한국 본사를 비롯해 미국·유럽·인도·일본 등 해외 주요 오피스에도 적용된다.

ISO/IEC 27001은 정보 자산 보호를 위한 관리체계의 구축과 운영 여부를 평가하는 국제 표준이다. ISO/IEC 27701은 개인정보 처리 전 과정에 대한 보호 체계를 검증하는 국제 기준이다. 두 인증은 유럽연합(EU)의 개인정보보호 규정인 GDPR을 비롯한 글로벌 규제 대응을 위한 핵심 기준으로 활용된다.

크래프톤은 이번 인증을 통해 글로벌 기준에 부합하는 보안 및 개인정보 보호 관리 역량을 공식적으로 인정받았다고 강조했다. 홍석범 크래프톤 정보보호최고책임자(CISO)는 "크래프톤이 글로벌 서비스 기업으로서 정보보호와 개인정보 보호를 체계적으로 관리하고 있음을 객관적으로 검증받은 결과"라며 "앞으로도 이용자 신뢰를 최우선 가치로 삼고, 글로벌 기준에 맞게 보안 체계를 고도화해 나가겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



