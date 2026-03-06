진주시·경남테크노파크, 공정

추진 현황·안전관리 실태 점검





경남 진주시는 조규일 진주시장과 김정환 경남테크노파크 원장이 지난 5일 이반성면 가산 일반산업단지에 위치한 '미래 항공 기체(AAV) 실증센터' 공사 현장을 방문해 공정 추진 현황과 안전관리 실태를 점검하고, 센터의 성공적 구축과 향후 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

시에 따르면 미래 항공 기체(AAV) 실증센터는 올해 상반기 건축 공사를 완료한 뒤, 장비 성능 점검과 운영 안정화 과정을 거쳐 올해 말부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

조규일 진주시장, 미래항공기체(AAV) 실증센터 현장점검 사진. AD 원본보기 아이콘

시는 지난해 실증센터와 인접한 'KAI 회전익 비행센터' 활주로를 연결하는 유도로를 설치해, AAV 기체 및 부품의 연구개발부터 지상 시험, 비행시험까지 전 과정을 한 공간에서 수행할 수 있는 기반을 마련했다. 이에 따라 시험 장소 이동에 따른 기업의 부담을 줄이고, 개발 기간 단축과 비용 절감 등 시험·실증 효율 향상이 기대된다.

진주시는 향후 실증센터를 중심으로 관련 기관과 기업을 적극적으로 유치해 가산 일반산업단지 일원을 미래 항공 기체 산업의 생산·실증 거점으로 조성할 계획이다.

조규일 진주시장은 "미래 항공 기체(AAV) 실증센터는 진주시가 미래항공모빌리티 시대를 선도하기 위한 핵심 인프라"라며 "경남테크노파크와의 긴밀한 협력을 통해 센터가 안정적으로 구축·운영되어 지역경제 성장의 새로운 동력이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

Advertisement

AD

한편 진주시는 실증센터 기능을 단계적으로 보강·확충하기 위해 '안전성 평가' 기능을 추가하는 후속 사업을 검토 중이며, 국비 확보에도 적극적으로 나서고 있다. 이와 관련해 지난 4일 미래항공 분야 전문가 자문회의를 개최해 안전성 평가 기능 도입 방향과 국비 사업 반영을 위한 보완 사항을 점검하고, 추진 전략을 논의한 바 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>