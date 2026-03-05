신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장이 4일 별세했다고 리틀엔젤스예술단이 5일 밝혔다. 향년 89세.

고인은 1962년 리틀엔젤스예술단 창단과 함께 초대 단장으로 취임해 초창기 한국무용 레퍼토리 개발과 예술 인재 육성에 헌신했다. 한국 전통무용을 군무 중심의 특색있는 무대 예술로 승화시키며 리틀엔젤스 특유의 공연 레퍼토리를 구축하는 데 중추적인 역할을 담당했다.

신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장.

리틀엔젤스예술단은 수많은 문화예술인 배출에 공헌한 고인의 업적을 기려, 리틀엔젤스예술단 총동문회 창단 60주년인 2022년 고인에게 '위대한 리틀엔젤스 스승상'을 수여한 바 있다.

리틀엔젤스예술단은 "고인이 다진 예술적 정체성은 리틀엔젤스가 지난 60여 년간 세계 각국에서 한국 문화예술의 위상을 높이는 원동력이 됐다"며 "신순심 초대 단장께서 남기신 한국 전통공연예술을 향한 정신과 열정은 무대 위에서 영원히 기억될 것"이라고 애도의 뜻을 밝혔다.

빈소는 이대서울병원 장례식장 14호실에 마련됐다. 발인은 7일 오전 5시, 장지는 서울추모공원 진달래공원이다.

