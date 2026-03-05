422억 원 투입·연면적 7천321㎡ 규모

1박2일 뮤지엄스테이 결합 체류형박물관

김영록 전라남도지사가 5일 나주 공산면에서 열린 '남도의병역사박물관 개관식'에서 주요 내빈들과 현판식을 하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 5일 나주 공산면 일원에서 남도 의병의 숭고한 정신을 기리는 '남도의병역사박물관' 개관식을 개최했다.

박물관 야외 '바람의 테라스'에서 열린 행사에는 김영록 전남도지사와 주요 내빈, 의병 후손과 단체, 지역 주민 등 300여 명이 참석했다.

개관식은 경과보고, 홍보영상 관람, 기념사, 고광순 의병장의 '불원복(不遠復)' 태극기 기탁식, 유공자 표창과 현판식 순으로 진행됐다.

특히 이웃의 아픔을 외면하지 않고 기꺼이 함께 나누고 극복해 온 전남과 광주 고유의 '대동정신'을 되새기는 뜻깊은 자리로 치러졌다.

2019년 3·1운동 100주년을 맞아 건립을 추진한 박물관은 7년의 염원 끝에 마침내 온전한 도민 공간으로 완성됐다.

총사업비 422억 원이 투입돼, 연면적 7,321㎡ 규모로 조성된 박물관 외벽에는 3만 3,000여 '키네틱 파사드' 패널이 설치됐다. 전장을 내달리던 3만 3,000남도의병의 뜨거운 함성을 웅장한 금속음으로 재현했다.

전시실에는 도민의 성원으로 수집된 3,085점의 유물과 함께, 독립기념관에서 고향으로 40년 만에 귀향한 '불원복' 태극기가 전시돼 감동을 더한다.

전남도는 박물관을 3대 중점 방향에 맞춰 운영할 계획이다.

전국 최초로 1박 2일 '뮤지엄 스테이'를 결합한 '체류형 박물관' 모델을 안착시킬 방침이다. 또 미래세대에 호국 정신을 전수하는 대한민국 대표 '의(義) 교육 허브'로 육성하며, 도민이 직접 참여하고 자긍심을 높이는 열린 문화 공간으로 만들 예정이다.

전남도 관계자는 "가장 어두웠던 시대, 불굴의 용기로 나라를 지킨 남도 의병의 숭고한 희생과 대동정신은 마침내 출범을 앞둔 '전남광주특별시'의 가장 든든한 역사적 뿌리가 될 것이다"며 "7년의 간절한 염원 끝에 도민 품에 안긴 남도의병역사박물관이 미래세대에게 자랑스러운 남도 의병 정신을 심어주는 대한민국 대표 '의(義) 교육 허브'이자, 도민 모두의 자긍심을 드높이는 가슴 뜨거운 명소로 거듭나도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

