서울지방변호사회(회장 조순열)는 한국기자협회(회장 박종현)와 법률 및 언론 분야의 전문성 제고와 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

조순열 서울지방변호사회장(왼쪽)과 박종현한국기자협회장이 5일 서울 중구 한국프레스센터에서 법률 및 언론 분야의 전문성 강화와 상호 협력을 위한 업무협약서에 서명한 뒤 악수하고 있다. 서울변회 제공

이날 협약식에는 조순열 서울지방변호사회 회장, 김기원 수석부회장과 박종현 한국기자협회 회장, 곽수근 부회장 등 30여 명이 참석해 구체적인 실무 협력 방안을 논의했다.

이번 업무협약은 법률 전문가 단체와 언론인 단체가 상호 신뢰를 바탕으로 각 분야의 전문성을 공유하고, 언론의 공정성과 법률서비스의 공공성을 함께 증진하기 위해 마련됐다.

서울변회와 기자협회는 이번 협약에 따라 ▲기자협회 회원 대상 법률 자문 지원 ▲서울변호사회 제공 법률서비스에 대한 공명정대한 보도 협력 ▲언론 관련 사업 및 교육 프로그램 공동 추진 ▲미디어 환경 변화에 따른 법적 쟁점 대응 체계 구축 등 다양한 분야에서 협력할 전망이다.

또 급변하는 미디어 환경 속에서 취재·보도 활동 중에 발생할 수 있는 명예훼손, 개인정보보호, 저작권 등 주요 법적 쟁점에 대해 신속하고 전문적인 자문 체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 언론인이 부당한 압력이나 법적 분쟁의 부담 없이 '정론직필'에 전념할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

서울지방변호사회 관계자는 "한국기자협회와의 긴밀한 협력을 통해 법률과 언론이 상호 보완적 역할을 수행할 수 있는 제도적 기반을 마련하겠다"며 "앞으로도 국민의 알 권리 보장과 법치주의 확립에 기여하는 실질적인 협력 모델을 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

