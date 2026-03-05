"부산항 먼저 챙겨라"… 부산항만공사, 중동사태 대응 비상대책반 가동

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 중동사태 발발 이후 급변하는 글로벌 해운·물류 시장에 대응하기 위해 비상대응 체계를 가동한다.

부산항만공사는 5일부터 '중동사태 대응 비상대책반'을 운영한다고 알렸다.

비상대책반은 운영부사장을 반장으로 △총괄통제팀 △동향파악·선사지원팀 △부산항 운영 상황팀 △행정지원·대외소통팀 등 4개 팀으로 구성됐다.

대책반은 국제정세 변화에 따른 글로벌 선사 동향과 해운·물류 분야 영향을 조기에 감지하고 분석해 선제적으로 대응할 계획이다.

부산항만공사는 향후 사태가 장기화되거나 악화해 글로벌 공급망 문제가 발생할 경우 대책반을 확대 편성해 대응할 방침이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "비상대책반 운영을 통해 중동사태로 인한 국제정세 변화에 신속히 대응하고 부산항 운영에도 차질이 없도록 하겠다"고 힘줬다.

