미국과 이란의 전쟁으로 중동 지역의 영공이 폐쇄되면서 항공권 가격이 900% 가량 급등한 것으로 나타났다.

블룸버그통신은 중동 영공 폐쇄로 에미리트·카타르항공 등 주요 항공사 운항이 중단되면서 캐세이퍼시픽과 싱가포르항공과 같은 아시아 항공사가 수혜를 보고 있다고 5일(현지시간) 전했다.

미국의 이란 공습 이후 중동을 떠나려는 승객들 사이에서 아시아 항공사가 주요 선택지 중 하나로 떠오르면서 항공권 가격이 뛰었다. 중동 공항들은 유럽과 아시아를 잇는 핵심 허브 역할을 한다. 하지만 이들 공항이 폐쇄되면서 이 루트를 직항으로 연결할 수 있는 경쟁 항공사들이 반사이익을 얻고 있다는 것이다.

특히 유럽의 승객들은 중동을 우회해 아시아로 향하는 항공편 좌석을 확보하기 위해 거액의 돈을 지불하고 있다. 블룸버그에 따르면 이날 기준 영국 히스로 공항에서 싱가포르로 향하는 싱가포르항공의 편도 이코노미석 가격은 6만6767홍콩달러(약 1250만원)다. 같은 달 말 대비 900% 급등한 수준이다. 같은 날 홍콩행 비행기도 2만6737홍콩달러로 몇 주 뒤 요금인 5670홍콩달러 대비 약 370% 넘게 상승한 가격이다.

다만 이런 급등이 장기화할지는 불확실하다고 블룸버그는 분석했다. 분쟁이 장기화할 경우 높은 요금이 더 오래 유지될 가능성이 있다. 하지만 중동이 글로벌 여행과 무역 흐름에서 차지하는 중요성을 고려하면 갈등이 해결될 경우 중동 지역 항공사들의 운항도 신속하게 재개될 가능성이 크다는 것이다.

항공 자문업체 BAA&파트너스의 창립자 라이너스 벤저민 바우어는 "아시아 항공사들은 단기적으로 항공권 가격 상승과 화물 운임 강세 및 제한적인 시장점유율 확대라는 효과를 볼 수 있다"면서도 "근본적으로 항공 수요가 재배분되는 것일 뿐, 글로벌 항공 네트워크의 구조적 재편이라고 보기는 어렵다"고 설명했다.

항공 데이터 분석업체 시리움(Cirium)에 따르면 이날까지 2만3000편 이상의 항공편이 취소됐다. UAE에서 출발하는 일부 대피 항공편은 제한적으로 허용됐지만, 카타르·이란·이라크 등 걸프 지역 영공은 여전히 일반 항공 운항이 중단된 상태다.

두바이·아부다비·도하 같은 중동 허브 공항은 장거리 항공 여행에서 핵심적인 경유지 역할을 한다. 컨설팅업체 롤랜드버거(Roland Berger) 자료에 따르면 걸프 지역 주요 공항들은 매년 유럽과 아시아를 오가는 약 1억2500만 명의 여행객 가운데 약 3분의 1을 처리하고 있다.

