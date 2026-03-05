부산 기초지자체 최대 규모



입학축하금·교복비 지원도

기장군이 아이들의 배움과 성장을 지원하기 위해 올해 교육경비와 입학 준비 지원사업에 총 93억원을 투입한다.

기장군은 유치원부터 고등학교까지 전 학령층을 아우르는 맞춤형 교육 지원을 통해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 제공한다는 계획이라고 5일 전했다. 이번 지원 규모는 부산 기초자치단체 가운데 최대 수준이다.

먼저 군은 초·중·고등학교 신입생을 대상으로 입학축하금과 교복구입비로 총 12억원을 지원한다. 학부모의 경제적 부담을 덜고 학생들이 새로운 학교생활에 안정적으로 적응할 수 있도록 돕기 위한 취지다.

또 부산 기초자치단체 가운데 최초로 초등학교 1학년 학습준비물 구입비와 사립유치원 식판세척비 지원을 추진한다. 이를 위해 14억 원의 교육경비를 별도 편성했다. 초등학교 1학년 학습준비물 지원을 통해 입학 초기 필요한 학용품 준비 부담을 줄이고, 사립유치원 식판세척비 지원으로 유아 급식 위생 관리 수준을 높일 것으로 기대된다.

이와 함께 군은 지역 초·중·고·특수학교 37개교와 유치원 34개원을 대상으로 교육 프로그램 운영과 교육환경 개선 등을 위해 교육경비 81억 원을 지원할 예정이다.

정종복 기장군수는 "교육은 지역의 미래를 준비하는 가장 중요한 투자"라며 "아이들이 꿈을 키우고 재능을 발휘할 수 있도록 다양한 교육 지원을 이어가겠다"고 말했다. 이어 "학생 한 명 한 명이 차별 없이 성장할 수 있도록 책임 있는 교육지원을 지속하겠다"고 강조했다.

