새 학기 식중독 예방 급식위생 점검



학생 배식 참여하며 현장 의견 청취

김석준 부산시교육청 교육감이 3월 새 학기를 맞아 안전한 급식환경 조성을 위해 5일 만덕초등학교를 방문해 학교급식 특별 점검을 실시했다.

이번 점검은 식중독 사고 발생 위험이 높은 새 학기를 대비해 급식실 위생 상태 전반을 점검하고 급식 안전사고를 예방하기 위해 마련됐다. 점검 이후에는 학교급식 관계자들과 소통하며 현장의 애로사항을 청취하는 시간도 가졌다.

이날 김 교육감은 직접 학생들에게 급식을 배식하고 시식 모니터링에 참여하며 학생들의 눈높이에서 급식에 대한 의견을 나눴다. 부교육감 등 교육청 간부 공무원들도 3월 중 관내 학교 급식실을 찾아 식재료 검수와 위생 상태를 집중 점검하는 등 급식 안전 확보에 힘을 보탤 예정이다.

부산시교육청은 부산지방식품의약품안전청, 부산광역시 및 각 구·군과 합동으로 지난 3일부터 오는 20일까지 유치원과 학교 급식소, 식자재 공급업체 등을 대상으로 급식 식중독 예방을 위한 유관기관 합동 점검을 실시하고 있다.

김석준 교육감은 "이번 점검을 통해 급식 위생관리 중요성에 대한 인식을 높이고 다양한 의견을 반영해 성장기 학생들에게 더욱 안전하고 질 높은 학교급식이 제공될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김석준 교육감이 새 학기 학교급식 특별점검을 하고 있다.

