취업연계 교과·현장실습 운영



시설 인프라 공동 활용도 추진

국립부경대학교(총장 배상훈)와 그랜드모먼트 유스호스텔(대표이사 김도환)은 5일 지역 발전을 위한 상호 협력 협약을 체결했다.

배상훈 총장과 김도환 대표이사는 이날 오전 국립부경대 대학본부 접견실에서 협약식을 열고 지역의 균형 발전과 미래 인재 양성을 위해 협력하기로 했다.

두 기관은 상호 인접한 지리적 특성을 활용해 취업 연계 교육과정과 현장실습, 인턴십 등 프로그램을 공동 개발·운영할 계획이다. 또한 인재 육성을 위한 교육 및 연구 분야 협력도 적극 추진할 방침이다.

이와 함께 두 기관이 보유한 인프라를 활용한 시설 이용과 공동 활용 등 다양한 분야에서도 협력을 확대해 나갈 예정이다.

