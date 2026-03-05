'아트패러 밀라노·코르티나 2026' 문화올림피아드 채택

밀라노서 ‘아트패러’ 전시…30개국 142명 참여

전 세계 발달장애 예술가들의 작품을 선보이는 글로벌 전시 프로젝트 '아트패러(ArtPara) 밀라노-코르티나 2026'이 오는 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 개막한다.

이번 전시는 동계 패럴림픽 기간에 맞춰 밀라노 엑스 포르나체(Ex Fornace)에서 열리며, 8일부터 18일까지 11일간 진행된다.

특히 이번 전시는 동계올림픽 공식 문화 프로그램인 '문화올림피아드(Cultural Olympiad)' 정식 프로그램으로 채택됐다. 장애 예술 프로젝트가 올림픽 문화 프로그램에 포함된 사례로, 발달장애 예술의 국제적 의미를 확장하는 계기가 될 것으로 기대된다.

전시에는 올림픽 개최국인 이탈리아를 비롯해 전 세계 30개국에서 총 142명의 장애 예술가가 참여한다. 이 가운데 대한민국에서도 발달장애 작가 10명이 참가해 작품을 선보인다.

프랑스의 '아틀리에 A92', 이탈리아의 '아틀리에 티콘제로' 등 유럽의 대표적인 장애 예술 창작 지원 기관 소속 작가들도 참여해 다양한 작품을 소개한다.

개막식에는 알레산드로 준지 밀라노시 올림픽위원회 위원장과 각국 외교 관계자들이 참석할 예정이며, 한국에서는 최태호 주밀라노 총영사가 참석한다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 "아트패러는 장애 예술의 국제적 연대를 강화하고 사회가 다양성을 이해하는 방식을 넓혀 왔다"며 "공존과 포용의 가치가 올림픽 정신과 함께 전 세계에 확산되기를 기대한다"고 밝혔다.

아트패러는 시각과 청각 장애를 지닌 한국의 김근태 작가가 시작한 글로벌 예술 프로젝트다. 2015년 뉴욕 유엔 본부 전시를 시작으로 제네바 유엔 사무국, 파리 유네스코 본부, OECD 본부 등 국제 무대에서 전시를 이어 왔다.

오준 아트패러 조직위원장은 "장애인을 자선이나 복지의 대상이 아니라 동등한 권리와 존엄을 지닌 개인으로 바라보는 인식 전환이 필요하다"고 말했다.

아트패러는 향후 동·하계 올림픽 개최지에서 정기적으로 열리는 글로벌 장애 예술 플랫폼으로 확대될 계획이다. 다음 전시는 2028년 하계 올림픽이 열리는 미국 로스앤젤레스에서 개최될 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



