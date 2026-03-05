해양수산부 연안침식 실태조사 결과 발표

침식 심화 12개 지구는 정비사업 검토

올해 연안정비사업 추진 예정인 전남 신안군 우전. 해양수산부.

우리나라 연안의 침식 우려 지역 비율이 지난해보다 크게 감소한 것으로 나타났다.

해양수산부는 2025년 연안침식 실태조사 결과 침식이 우려되거나 심각한 지구(C·D등급)의 비율이 지난해 65.3%에서 44.4%로 20.9%포인트 감소했다고 5일 밝혔다.

연안침식 실태조사는 '연안관리법'에 따라 2003년부터 매년 실시되고 있으며, 우리나라 주요 연안의 모래사장 폭과 면적 등을 측정해 지구별 침식 정도를 A~D등급으로 구분해 평가한다. A등급은 양호, B등급은 보통, C등급은 침식 우려, D등급은 침식이 심각한 상태를 의미한다.

2025년 조사는 동해안(강원·경북) 전역과 서·남해안의 기존 침식 '우려·심각(C·D)' 지구를 중심으로 총 229개 지구를 대상으로 진행됐다. 이 가운데 신규 조사 지구 4곳을 제외한 225개 지구를 분석한 결과, '우려·심각(C·D)' 지구는 100곳으로 전체의 44.4%를 차지했다. 이는 지난해 동일 지구의 비율인 65.3%보다 20.9%포인트 줄어든 수치다.

이 같은 개선은 지난해 우리나라에 영향을 준 태풍이 없었고, 높이 2.5m 이상의 고파랑 발생 빈도와 지속시간이 각각 32.5%, 36.4% 감소하는 등 해양기후적 요인이 작용한 데다 그동안 추진해 온 연안침식 관리 정책의 효과가 복합적으로 반영된 결과로 분석된다.

조사 대상 225개 지구 가운데 140개 지구는 전년도와 동일한 등급을 유지했으며, 73개 지구는 침식 상태가 개선돼 등급이 상향됐다. 반면 12개 지구는 침식이 심화돼 등급이 하향된 것으로 나타났다.

해수부는 등급이 하향된 12개 지구에 대해 연안정비사업을 조기에 추진하는 방안을 검토하고, 올해부터 조사 대상 지구를 368곳으로 확대해 연안 침식 상태를 지속적으로 관리할 계획이다. 또한 연안 재해 대비 완충공간 확보와 동해안 지역을 중심으로 시범 도입된 연안보전기준선 설정을 확대하는 등 예방 중심의 관리체계를 강화한다는 방침이다.

공두표 해수부 항만국장은 "우리나라 연안의 해수면이 연평균 3mm 이상 상승하고 있어 기후변화에 따른 연안침식 관리의 중요성이 커지고 있다"며 "과학적인 조사와 체계적인 관리를 통해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 해안환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



