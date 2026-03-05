강명상 국민의힘 경남 창원특례시장 예비후보가 창원-함안 통합을 통해 인구 100만명 붕괴 위기에 대응해야 한다고 밝혔다.

강 예비후보는 5일 창원시청 프레스센터에서 정책 브리핑을 열고 "한때 100만 인구를 자랑하던 창원이 인구 감소, 산업구조 정체, 청년 유출이란 구조적 위기 앞에 서 있다"며 "이 위기를 기회로 삼아 창원을 다시 확장하고 성장시키는 방향으로 전략을 전환해야 한다"라고 말했다.

그러면서 "그 해법 가운데 하나가 창원과 함안을 하나의 생활권으로 재편하는 장기 전략"이라고 제시했다.

강명상 국민의힘 창원특례시장 예비후보가 창원-함안 통합을 통합 인구 축소 대응 정책을 발표하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 "마산회원구와 함안은 이미 산업, 교통, 일상생활 영역에서 긴밀히 연결돼 있고, 산업단지, 물류 동선, 주거 이동 패턴은 행정 경계를 넘어 작동하고 있다"며 "그러나 행정은 분리되고 계획은 따로 움직여, 중복 투자와 비효율, 성장동력 분산이 되고 있다"라고 진단했다.

Advertisement

또 "함안은 넓은 가용 부지, 산업 확장 가능성, 농생명 자원, 창원과 인접한 지리적 이점 등 잠재력이 큰 지역이지만, 군 단위 행정의 재정 한계와 인구 감소 흐름 속 스스로 대전환을 이루긴 제약이 많다"라고도 했다.

"창원 역시 더는 내부 재편만으로는 돌파구를 만들기 어렵다"며 "이제는 생활권 통합과 산업벨트 확장이라는 전략적 선택이 필요하다"라고 강조했다.

다만 "함안과의 통합은 흡수통합이 아닌 상생이어야 하며, 함안을 키우고 창원을 재도약시키는 것이 목표가 돼야 한다"고 선을 그었다.

강 예비후보는 "창원과 함안이 통합되면 인구 100만 규모의 광역생활권이 형성되고 방위, 기계, 미래 모빌리티 산업 확장이 가능해진다"며 "창원은 인구 기반을 회복하고 특례시 재도약의 동력을 확보하며 함안은 산업과 인구 유입의 새로운 흐름을 만들 수 있다"라고 설명했다.

아울러 "행정구역 개편은 지방자치법에 따른 절차와 주민투표, 중앙정부 승인이라는 엄격한 과정을 거쳐야 하며, 2026년 6월 지방선거는 즉각 통합이 아니라 공론화와 공식 절차 착수를 결정하는 출발점이 돼야 한다"고 했다.

'창원-함안 공론화 위원회' 출범으로 창원, 함안 지역 주민과 전문가, 산업계, 청년, 농업인 대표가 참여하는 공개 논의 구조를 만들고, '공동 연구용역'을 추진해 재정 통합 효과, 산업 시너지(상승효과), 교통, 교육, 복지 영향 등을 분석하겠다고도 했다.

이와 함께 '주민설명회'를 통해 찬반 의견을 수렴하고 중앙정부와 사전협의를 시작하며, 요건이 충족되면 '주민투표'를 시행해 최종 의사를 묻고 착수해야 한다고 했다.

강 예비후보는 "한화에어로스페이스와 현대로템의 사업 일부가 전남 순천과 무안으로 각각 이전된다는 소식을 들었다"며 "창원의 미래전략을 생각해서라도 방산, 기계, 미래 모빌리티 기업체가 많은 함안과 합쳐야 한다"라고 말했다.

AD

"이는 선거를 앞둔 이슈몰이가 아니라 인구 100만 붕괴를 앞두고 소극적으로 대응할 것인지 확장 전략으로 전환할 것인지의 문제"라며 "행정통합은 목표가 아니라 수단이며, 목표는 창원과 함안의 공동성장이다"고 덧붙였다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>