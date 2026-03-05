봄나들이 명소 ‘렛츠런파크 부산경남’, 가족 체험 프로그램 풍성
봄바람이 살랑이는 계절을 맞아 부산 강서구와 경남 김해시 경계에 위치한 렛츠런파크 부산경남이 가족 나들이객을 위한 다양한 체험 프로그램과 즐길 거리를 선보인다.
한국마사회가 운영하는 이곳은 축구장 174개 규모인 약 38만평 부지에 조성된 복합 가족공원으로, 평소 접하기 어려운 말과 경마, 체험 프로그램 등을 동시에 즐길 수 있는 공간이다.
더비광장 좌측에 위치한 90m 길이의 대형 사계절 썰매장 '슬레드힐'은 매주 금요일부터 일요일까지 오전 11시부터 오후 5시까지 운영된다. 금요일에는 무료로 이용할 수 있으며, 주말에는 2000원에 이용할 수 있다. 또한 바운싱돔과 어린이 놀이터, 미니축구장을 갖춘 포니랜드에서는 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있어 가족 단위 방문객에게 인기가 높다.
경마공원 내부를 둘러볼 수 있는 '렛츠런투어'도 방문객들에게 인기다. 투어버스를 타고 가이드의 설명과 함께 마사와 동물병원 등을 직접 둘러보는 약 60분 코스로 진행된다. 특히 올해부터는 인기 코스인 마사 체류 시간이 늘어나고, 새롭게 조성된 말 박물관 '헤리티지홀'이 투어 코스에 추가됐다. 투어는 주말 하루 5회 운영되며, 회차당 2000원에 현장 예매 후 이용할 수 있다.
경주로 내에 조성된 3만평 규모의 호수공원 '호스아일랜드'는 백로와 왜가리 등 다양한 새를 관찰할 수 있는 자연 친화적 공간이다. 주말 나들이객은 투어 기차를 이용해 공원 전체를 둘러보거나 패밀리바이크를 타고 봄바람을 즐길 수 있다.
경마를 처음 접하는 방문객을 위한 체험 공간도 마련돼 있다. 관람대 1층 '초보경마교실'에서는 경마의 기초를 쉽고 재미있게 배울 수 있으며, 같은 층의 '루키존'에서는 무료로 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 멀티존과 경마 응원 공간인 치어링존이 운영된다. 입장 게이트에서 팔찌를 받은 뒤 자유롭게 이용할 수 있어 초보 관람객도 부담 없이 경마 문화를 체험할 수 있다.
공원 운영 및 행사에 관한 자세한 사항은 한국마사회 홈페이지 또는 전화(월·화 휴무)로 확인할 수 있다.
렛츠런파크부산경남 슬레드힐.
