봄바람이 살랑이는 계절을 맞아 부산 강서구와 경남 김해시 경계에 위치한 렛츠런파크 부산경남이 가족 나들이객을 위한 다양한 체험 프로그램과 즐길 거리를 선보인다.

한국마사회가 운영하는 이곳은 축구장 174개 규모인 약 38만평 부지에 조성된 복합 가족공원으로, 평소 접하기 어려운 말과 경마, 체험 프로그램 등을 동시에 즐길 수 있는 공간이다.

더비광장 좌측에 위치한 90m 길이의 대형 사계절 썰매장 '슬레드힐'은 매주 금요일부터 일요일까지 오전 11시부터 오후 5시까지 운영된다. 금요일에는 무료로 이용할 수 있으며, 주말에는 2000원에 이용할 수 있다. 또한 바운싱돔과 어린이 놀이터, 미니축구장을 갖춘 포니랜드에서는 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있어 가족 단위 방문객에게 인기가 높다.

경마공원 내부를 둘러볼 수 있는 '렛츠런투어'도 방문객들에게 인기다. 투어버스를 타고 가이드의 설명과 함께 마사와 동물병원 등을 직접 둘러보는 약 60분 코스로 진행된다. 특히 올해부터는 인기 코스인 마사 체류 시간이 늘어나고, 새롭게 조성된 말 박물관 '헤리티지홀'이 투어 코스에 추가됐다. 투어는 주말 하루 5회 운영되며, 회차당 2000원에 현장 예매 후 이용할 수 있다.

경주로 내에 조성된 3만평 규모의 호수공원 '호스아일랜드'는 백로와 왜가리 등 다양한 새를 관찰할 수 있는 자연 친화적 공간이다. 주말 나들이객은 투어 기차를 이용해 공원 전체를 둘러보거나 패밀리바이크를 타고 봄바람을 즐길 수 있다.

경마를 처음 접하는 방문객을 위한 체험 공간도 마련돼 있다. 관람대 1층 '초보경마교실'에서는 경마의 기초를 쉽고 재미있게 배울 수 있으며, 같은 층의 '루키존'에서는 무료로 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 멀티존과 경마 응원 공간인 치어링존이 운영된다. 입장 게이트에서 팔찌를 받은 뒤 자유롭게 이용할 수 있어 초보 관람객도 부담 없이 경마 문화를 체험할 수 있다.

공원 운영 및 행사에 관한 자세한 사항은 한국마사회 홈페이지 또는 전화(월·화 휴무)로 확인할 수 있다.

