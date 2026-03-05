서승운 기수와 호흡을 맞춘 '클러치위너'가 선행 전략으로 레이스를 지배하며 정상에 올랐다.

지난 1일 렛츠런파크 부산경남에서 열린 제19회 경남신문배 대상경주(3세, 1400m, 총상금 2억원)에서 '클러치위너(수, 레이팅 54, 마주 홍애란, 조교사 문현철)'가 우승을 차지하며 차세대 삼관마 유망주로 떠올랐다.

경남신문배는 삼관마 경주에 앞서 3세마들의 전력을 가늠해볼 수 있는 전초전 성격의 경주로, 매년 팬들의 큰 관심을 받는 대회다.

이번 경주에서 '클러치위너'는 출전마 가운데 가장 빠른 1400m 기록을 보유해 경주 전부터 강력한 우승 후보로 주목받았다. 특히 4연승에 도전하는 '헤이브라더', '클리어리위너', '청춘은자유' 등 강력한 마필들이 출전해 치열한 경쟁이 예상됐다.

경주가 시작되자 '클러치위너'는 선행으로 주도권을 잡으며 빠른 페이스로 레이스를 이끌었다. 이어 '헤이브라더'가 바로 뒤를 추격하며 초반부터 두 마필이 선두권을 형성했다. 3코너에서는 '클리어리위너'가 3위로 치고 올라오며 추격에 나섰다.

직선주로에 들어서자 '클러치위너'와 '헤이브라더'가 치열한 접전을 펼쳤지만, 400m 지점부터 '클러치위너'가 안정적인 걸음으로 격차를 벌리며 승기를 잡았다. 결국 '클러치위너'는 기수 서승운과 함께 1.5마신 차로 가장 먼저 결승선을 통과하며 경남신문배 우승을 차지했다.

우승마 4번 클러치위너와 서승운 기수의 결승선 통과하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 우승으로 '클러치위너'는 선행마로서의 강점을 다시 한번 입증했다. 서승운 기수 역시 지난 경주부터 호흡을 맞춘 뒤 과감한 전개로 끝까지 선두를 지켜내며 승리를 이끌었다.

우승을 이끈 문현철 조교사는 경주 후 인터뷰에서 "삼관마 경주를 대비할 정도로 뛰어난 말들이 많아 쉽지 않은 경주가 될 것으로 생각했지만, 기대 이상으로 좋은 컨디션을 보여줬다"며 "훈련 과정에서 다양한 변수에 대비해 전략을 준비한 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 말했다.

이번 경남신문배 우승으로 '클러치위너'는 3세마 경주에서 확실한 존재감을 드러냈다. 경남신문배는 같은 날 서울에서 열린 스포츠서울배와 함께 국산 최강 3세마를 가리는 트리플 크라운 시리즈의 예선격 경주로 평가된다.

오는 29일 렛츠런파크 부산경남에서는 트리플 크라운 시리즈의 첫 관문인 KRA 컵마일이 열리며 본격적인 삼관마 경쟁이 시작될 예정이다.

