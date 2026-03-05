열폭주 지연·차단 소재 공개

LG화학은 11일부터 3일간 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참가해 열폭주를 지연 및 차단하는 통합 솔루션을 공개한다고 5일 밝혔다.

LG화학의 열폭주 지연 엔지니어링 플라스틱(SFB· Super Flame Barrier)은 화염 노출 시 표면이 단단하고 치밀한 장벽으로 변하면서 화염과 압력 전이를 동시에 늦춘다. 가볍고 가공성이 우수해 배터리 팩 설계 자유도를 높인 것이 특징이다. 해당 기술은 이번 전시회에서 '인터배터리 어워즈' 신뢰성·안전성 및 지속가능성 부문을 수상했다.

에어로젤(Aerogel) 기반 열 차단 소재 '넥슐라(Nexula®)'도 함께 전시한다. 열 차단 특성을 지닌 에어로젤은 셀 간은 물론 모듈 사이와 배터리 팩 내부에서 발생하는 열 확산을 차단한다. LG화학은 열 폭주 지연 소재와 에어로젤 두 소재를 결합해 열을 '지연하고 차단하는' 이중 안전 체계를 구현했다고 설명했다.

이 밖에 열을 빠르게 분산시키며 셀을 안정적으로 고정하는 방열 접착제, 금속·플라스틱 등 이종 소재를 견고하게 접합해 배터리 시스템의 신뢰성을 높이는 구조용 접착제, 외부 충격·습기·발화로부터 배터리를 보호하는 포팅제 등 다양한 접착 솔루션을 선보인다.

LG화학은 "전기차와 에너지저장장치(ESS) 등 배터리가 빠르게 확대하면서 안전성 확보는 기술 경쟁력을 넘어 시장 신뢰를 좌우하는 핵심 요소로 보상하고 있다"며 "글로벌 전기차 제조사의 열 전이(Thermal Propagation) 규제가 강화되며 배터리 열 폭주 대응 기술은 배터리 설계의 필수 조건으로 자리 잡고 있다"고 설명했다.

LG화학은 전시 부스에서 전기차, 휴머노이드, 도심항공교통(UAM) 등 미래 산업 전반에 적용되는 첨단 제품을 선보일 예정이다. 하이니켈(High Ni) · 고전압 미드니켈(HV Mid Ni) · 리튬인산철(LFP) · 리튬망간리치(LMR) 등 다양한 양극재를 비롯해 탄소나노튜브(CNT), 음극 바인더, 리사이클 소재까지 배터리 전체 밸류체인을 아우르는 포트폴리오를 공개할 계획이다.

LG화학 CEO 김동춘 사장은 "우리 일상에서 배터리가 확대될수록 안전성과 신뢰성은 핵심 경쟁력" 이라며 "LG화학은 핵심 소재 경쟁력과 기술 기반의 통합 솔루션으로 글로벌 마켓 리더쉽을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

