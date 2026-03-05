퀀텀AI 등 최신 기술 반영…AI 챗봇으로 백서 내용 검색 지원

과학기술정보통신부가 국내 양자기술 산업의 현황과 글로벌 기술 동향을 정리한 '양자정보기술 백서'를 발간했다. 양자컴퓨팅·통신·센싱 분야 기술 흐름부터 소재·부품·장비(소부장) 공급망까지 산업 전반 정보를 담아 정책과 산업 현장에서 활용할 수 있는 종합 자료로 기대된다.

과기정통부는 한국지능정보사회진흥원(NIA), 미래양자융합포럼과 함께 대한민국 양자 기술 현황과 산업화 방향을 담은 '2025 양자정보기술 백서(개정판)'을 발간했다고 5일 밝혔다.

이번 백서는 2024년 11월 시행된 '양자기술산업법'을 기반으로 정책 수립과 연구·사업 기획에 활용할 수 있는 기초자료 제공을 목표로 제작됐다. 정책·시장·공급망 정보를 연결해 기업이 실제 사업 전략 수립에 참고할 수 있도록 내용을 강화했다.

퀀텀AI부터 소부장 공급망까지…AI 챗봇 검색 지원

백서에는 퀀텀AI(양자 인공지능) 등 최신 융합기술 동향이 반영됐다. 양자통신에서는 양자키분배(QKD)와 양자내성암호(PQC)를 결합한 하이브리드 기술, 양자컴퓨팅 분야에서는 양자-고전 하이브리드 알고리즘 등 최신 기술 흐름을 정리했다. 또 퀀텀 어닐러와 퀀텀 에뮬레이터 관련 정보도 추가해 기술 범위를 넓혔다.

국내 양자산업 기반 강화를 위해 소부장 공급망 정보도 확대했다. 양자통신(Q-VPN), 원자증기셀(양자센싱), 극저온 신호 증폭기(양자컴퓨팅) 등 핵심 품목을 중심으로 공급 제품 정보를 453개에서 530개로 확대했다.

백서에는 총 106개의 산업화 모델이 국내외 기업 사례와 함께 정리됐다. 특히 미국의 양자컴퓨팅 기업 이이온큐(IonQ)와 미국의 양자통신 스타트업 라이트싱크(Lightsynq)의 장거리 우주-지상 양자통신 협력 사례 등 최신 글로벌 사업 동향도 포함됐다. 집필에는 104명의 전문가가 참여했다.

또 이용 편의를 위해 백서 전용 인공지능(AI) 챗봇 서비스도 도입했다. 이용자는 양자산업생태계지원센터(KQIC) 홈페이지에서 챗봇을 통해 백서 내용을 검색하고 맞춤형 설명을 받을 수 있다.

윤경숙 과기정통부 기초원천연구정책관은 "이번 백서는 양자기술 산업화를 위한 실용적 가이드를 제공하는 전략 자산이 될 것"이라며 "연구실 중심의 양자 기술이 산업 현장으로 확산돼 새로운 성장동력이 되기를 기대한다"고 말했다.

이번 백서는 17개 지자체와 주요 연구기관, 대학, 양자 관련 기업 등 100여 개 기관에 배포되며 KQIC 홈페이지를 통해 누구나 열람할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



