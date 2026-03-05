3D 안마·온열 마사지 결합

코웨이는 감각적인 디자인에 프리미엄 안마 성능을 결합한 '코웨이 비렉스(BEREX) 페블체어2'를 출시했다고 5일 밝혔다.

신제품은 페블체어1의 트렌디한 디자인을 유지하면서도, 기존 제품 대비 인체 밀착감을 높인 구조와 더 다양해진 안마 모드로 최적의 편안함을 구현했다는 설명이다.

3D 안마 모듈이 상하좌우는 물론 앞뒤로 최대 8cm까지 움직이고, 코웨이 비렉스만의 '다이렉트 히팅 마사지볼'이 최대 50도 온열로 근육의 긴장을 풀어준다.

코웨이 비렉스 페블체어2 페더 화이트. 코웨이 AD 원본보기 아이콘

어깨 위치와 척추의 굴곡도를 감지하는 정밀 스캔 기능을 탑재해 개인 체형에 최적화된 마사지를 제공한다. 안마볼 위치 또한 세부적으로 조절할 수 있다. 온열이 가능한 멀티 마사지 쿠션으로 복부와 다리, 목 등 원하는 신체 부위를 함께 마사지할 수 있다.

Advertisement

인체공학적 'SSL 프레임'은 기존 제품 대비 10cm 더 길어졌다. 리클라이닝 각도 역시 기존 제품 대비 15도 확대된 최대 152도까지 조절할 수 있다.

또한 ▲일상 안마 코스 3가지 ▲유저 안마 코스 6가지 ▲집중 안마 코스 3가지 ▲수동 안마 모드 5가지 등 총 17가지 마사지 모드를 제공한다. 여기에 리듬감 있게 의자를 흔드는 스윙 안마 코스도 새롭게 추가했다. 아울러 비렉스 안마의자 최초로 무선 충전 리모컨을 적용했고, '전방 리클라이닝' 기능과 '키즈 모드'를 탑재했다.

신제품은 ▲테라코타 핑크 ▲에토프 베이지 ▲헤이지 블루 ▲버터 옐로우 ▲린넨 화이트 ▲페더 화이트 등 6개의 컬러로 출시됐다.

AD

코웨이 관계자는 "앞으로도 코웨이 비렉스만의 프리미엄 안마 기술로 가구형 안마의자 시장에서 차별화된 사용자 경험을 선사할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>