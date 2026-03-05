[오늘의신상]톤보정에 기미·잡티 개선까지…오휘 '데이쉴드 다크스팟 콜라겐 톤업선'

톤 보정·광노화 개선까지 한 번에… SPF50+ 기능성 톤업 선케어

LG생활건강 LG생활건강 close 증권정보 051900 KOSPI 현재가 238,000 전일대비 13,000 등락률 +5.78% 거래량 34,072 전일가 225,000 2026.03.05 11:00 기준 관련기사 상법 개정 코드 맞춘 LG생건…'주주 달래기' 해법될까 [오늘의신상]양치가 서툰 어린이를 위한 치약 LG생건, VDL·유시몰 동남아 온라인 채널서 급성장 전 종목 시세 보기 의 디에이징(De-Aging) 솔루션 뷰티 브랜드 '오휘(OHUI)'가 자외선으로 인한 기미와 잡티를 집중 관리하는 '오휘 데이쉴드 다크스팟 콜라겐 톤업 선'(SPF50+ / PA++++)을 출시했다.

'오휘 데이쉴드 다크스팟 콜라겐 톤업 선'은 파스텔 퍼플 컬러 제형으로 노란 피부톤을 자연스럽게 보정해 피부를 화사하게 연출하는 톤업 선케어 제품이다. 실제 피부 밝기를 개선하고 노란기와 붉은기를 완화해 피부 톤 균일도를 18.4% 개선하는 효과를 확인했다. 또한 백탁 없이 촉촉하게 발리는 수분 제형으로 메이크업 첫 단계에 사용하면 피부 표현의 완성도를 높여준다.

주요 성분으로는 인체 콜라겐과 동일한 삼중 나선 구조의 '3D 코어 콜라겐™'과 항산화 성분으로 알려진 '슈퍼 비타민 콤플렉스'를 함유했다. 여기에 미백 기능성 성분인 나이아신아마이드와 브라이트닝 케어에 도움을 주는 트라넥삼산을 더해 기미와 색소 침착 관리에 도움을 줄 수 있도록 설계했다. 실제 임상 결과에서는 제품 사용 4주 만에 기미·잡티 면적이 41.13% 개선되는 효과가 확인됐다.

또한 이 제품은 무기자차와 유기자차의 장점을 결합한 혼합자차 제형을 적용했다. 사용 2주 만에 자외선으로 손상된 피부가 38.4% 진정되고 피부 결이 10.3% 개선되는 등 광노화 케어 효과도 나타났다.

LG생활건강 오휘 마케팅 담당자는 "이번 신제품은 자외선 차단이라는 선케어의 기본 기능에 더해 기미·잡티 케어와 광노화 개선까지 고려한 차별화된 제품"이라며 "앞으로도 다양한 기능성 선 제품 라인업을 선보이며 고객의 피부 고민 해결을 돕겠다"고 밝혔다.

Advertisement

AD

'오휘 데이쉴드 다크스팟 콜라겐 톤업 선'은 전국 백화점 오휘 매장과 온라인 브랜드 직영몰, 주요 이커머스 플랫폼에서 만나볼 수 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>