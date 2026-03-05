반려동물 놀이터 야간 개장·시설 개선

3월부터 반려동물 놀이터 운영

동물등록 수수료 전액 지원 병행

강원도 동해시는 오는 3월부터 11월 29일까지 반려동물 놀이터 운영을 재개한다고 5일 밝혔다.

반려동물. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

운영시간은 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 9시까지이며 매주 월요일은 정기 휴장한다. 기상 악화 시에는 안전을 위해 운영이 일시 중단될 수 있다.

동해시 반려동물 놀이터는 반려동물 의무 등록을 완료한 반려견과 보호자만 이용 가능하다.

올해는 이용 편의성과 안전성을 높이기 위해 시설 개선도 이뤄졌다.

야간에도 이용할 수 있도록 조명 시설을 설치했고, 동물등록 QR코드를 발급받아 인증하면 출입문이 개방되는 QR 기반 무인출입 시스템을 새로 도입했다.

Advertisement

동해시는 반려동물 등록 활성화를 위한 지원도 확대하고 있다.

내·외장형 동물등록 수수료를 전액 지원하고 있으며, 올해 1월부터 관내 동물병원을 통해 내장형 무선식별장치 200두를 선착순 지원하고 있다.

최근 국내 반려동물 양육 가구는 빠르게 늘고 있다. 농림축산식품부 조사에 따르면 국내 반려동물 양육 가구는 약 600만 가구에 달하고

반려 인구는 1500만명 수준으로 추산된다.

동해시 역시 반려견을 가족처럼 돌보는 시민이 꾸준히 증가하면서 반려동물과 함께 즐길 수 있는 공공 공간에 대한 수요가 높아지는

추세다.

시는 이러한 흐름을 반영해 반려동물 정책을 관광과 연계한 생활형 인프라로 확대해 나갈 계획이다.

동해시는 이미 망상해변, 추암 촛대바위, 논골담길, 묵호항 등 대표 관광지를 중심으로 산책과 체류 관광 환경이 잘 갖춰져 있다. 반려

동물 놀이터 운영은 반려견과 함께 여행하고 머무를 수 있는 관광도 시 이미지를 강화하는 계기가 될 것으로 시는 기대하고 있다.

AD

박현주 동해시 농업기술센터 소장은 "반려동물 놀이터 운영과 동물 등록 지원 정책을 통해 올바른 반려동물 문화 정착과 시민 이용 편의를

이겠다"며 "앞으로 반려동물 친화도시 기반을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>