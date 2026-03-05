혼수·이사 시즌 맞춤 프로모션

LX하우시스는 4월 5일까지 인테리어 계약 고객을 대상으로 제품 할인과 상품 증정을 제공하는 상반기 최대 규모 이벤트 '지인페스타'를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 혼수·이사 수요는 물론 노후 창호 교체 수요가 몰리는 봄철 인테리어 성수기를 앞두고 고객들이 보다 합리적인 조건으로 LX Z:IN의 제품들을 경험할 수 있도록 기획됐다.

LX하우시스가 4월 5일까지 상반기 최대 규모 이벤트 '지인페스타'를 개최한다. LX하우시스 AD 원본보기 아이콘

이벤트 기간 인테리어 공사를 계약할 경우, 주요 제품 할인은 물론 최대 500만원 상당의 경품추첨 및 상품권 증정 등 중복적용이 가능한 3가지 혜택이 제공된다.

먼저 LX하우시스는 '지인페스타' 기간 동안 '뷰프레임' 창호를 비롯해 바닥재·벽지·도어·주방 등 주요 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약할 경우 제품가격 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 인테리어 공사 총 계약금액 1000만원 이상 고객에겐 선착순 20만원 상당의 백화점 상품권을 추가로 지급한다.

Advertisement

경품 추첨 이벤트도 진행한다. 5000만원 이상 계약 고객 중 추첨을 통해 선정된 1등에겐 500만원 상당의 백화점 상품권을 증정한다. 이 밖에도 애플 아이패드, 고블렛 와인잔 세트 등 다양한 경품을 추첨 증정한다.

AD

LX하우시스 관계자는 "이번 지인페스타는 혼수·이사·새 학기 등이 겹치는 봄시즌을 앞두고 창호 교체 등 리모델링을 고려 중인 고객들에게 LX Z:IN의 인테리어 제품을 보다 합리적으로 구매할 수 있는 최고의 선택이 될 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>