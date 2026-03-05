아주산업, 특수 강우 타설용 콘크리트 조성물 특허 취득

시간당 6㎜ 강우에도 품질 저하 없이 타설

아주산업은 두산건설과 공동연구를 통해 개발한 타설용 콘크리트 조성물에 대한 특허를 취득했다고 5일 밝혔다.

이번에 특허를 취득한 기술은 '강우 시 강도 유지 및 건조수축 저감형 혼화제를 포함하는 강우 타설용 콘크리트 조성물'이다.

최근 국토교통부는 빗물 혼입에 따른 품질 저하 우려를 고려해 시간당 3㎜를 초과하는 강우 시 콘크리트 공사를 전면 금지하고, 3㎜ 이하의 강우 시에는 책임기술자의 승인 아래 공사를 진행하도록 관련 규정을 강화했다.

그러나 실제 건설 현장에서는 기상 예보 오차와 책임기술자의 보수적 판단에 따라 타설이 제한되는 사례가 빈번히 발생해 공정 차질과 관리상의 어려움이 뒤따르곤 했다. 이로 인해 강우 취소를 고려한 레미콘 선주문과 출하 직전 취소가 반복되면서 건설사와 레미콘사 간 혼선과 신뢰 저하라는 문제가 계속 제기돼 왔다.

이에 아주산업은 두산건설과의 공동연구를 통해 시간당 6㎜ 강우 조건에서도 품질 저하 없이 타설이 가능한 콘크리트 개발을 추진했다.

Advertisement

해당 기술은 특수 화학 혼화제를 적용해 콘크리트 구성 재료의 분리 저항성을 높임으로써 빗물 혼입을 방지하고, 최적의 유동성을 확보해 타설 시 안정적인 품질과 우수한 시공성을 동시에 확보한 것이 특징이다. 공인 시험기관의 성능평가와 실제 건축물 슬라브 실물 부재 목업 테스트를 통해 현장 적용성 검증을 진행했으며, 시간당 최대 6㎜의 강우 조건에서도 콘크리트의 안정적인 강도 확보가 가능함을 확인했다.

AD

아주산업 관계자는 "이번 특허 취득은 건설사와 레미콘사의 긴밀한 협력으로 현장 요구사항을 반영한 차세대 조성물을 구현했다는 데 큰 의미가 있다"라며 "검증된 기술력을 바탕으로 양사의 기술적 역량을 높이고 국내 건설 산업 발전에 기여할 수 있길 기대한다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>