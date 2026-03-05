6일부터 15일까지 10일간 프로모션

숙박·씨메르·원더박스 특전

파라다이스 호텔 부산 할인 쿠폰까지

파라다이스 호텔앤리조트는 6일부터 15일까지 리워즈(멤버십) 회원을 대상으로 '2026 파라다이스 슈퍼위크'를 진행한다고 5일 밝혔다.

행사를 통해 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소 객실을 할인가에 선보인다. 파라다이스시티 호텔 객실 패키지는 ▲룸&리조트머니 ▲스위트&리조트머니 2종으로 리조트 내에서 식음료(F&B) 등을 이용할 수 있는 리조트머니를 각각 5만원과 15만원 추가로 증정한다. 전 객실이 스위트룸인 럭셔리 부티크 호텔 '아트파라디소'는 리조트머니 5만원 혜택을 담았다.

파라다이스 슈퍼위크. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

전 상품 공통 혜택도 강화했다. 호텔 마일리지인 '리워즈' 2배 적립을 기본으로, 씨메르와 원더박스, 사우나, 그리고 수영장 무제한 이용 혜택도 포함했다.

프리미엄 스파 씨메르와 실내 테마파크 원더박스 입장권도 할인가에 판매한다. 씨메르 아쿠아스파 1인 입장권은 이용시간을 무제한(기존 6시간)으로 확대했고, 원더박스 입장권은 자유이용권 2인(대인 1인+소인 1인) 구성으로, 기존 대인 1인 가격에 소인 1인을 추가로 제공한다.

파라다이스 호텔 부산은 취향대로 호캉스(호텔＋바캉스)를 즐길 수 있는 4종 객실 상품을 특가로 판매한다. 원하는 F&B 서비스에 따라 고를 수 있는 ▲객실(1박)+아쿠아바 해물 라면+생맥주 2잔 세트 ▲객실(1박)+조식(온더플레이트) ▲객실(1박)+라운지 파라다이스 2인(조식·티타임·해피아워)+신관 무료 업그레이드 패키지로 선택 폭을 넓혔다. 또 더 긴 체류를 원하는 고객을 위해 ▲객실(2박)+바이레도 트레블 키트로 구성을 세분화했다.

이 밖에 파라다이스 호텔 부산 전 상품 공통으로 리워즈 2배 적립과 수영장과 씨메르 이용 혜택과 함께 추가 할인을 받을 수 있는 홈페이지 쿠폰을 제공한다. 모든 고객에게 2만원 쿠폰을 지급하며 60만원 이상 구매 시 3만 원, 90만원 이상 구매 시 5만원 쿠폰을 다운로드 후 바로 사용할 수 있다.

3월 투숙 고객을 위한 한정 수량의 쿠폰 혜택 '스프링 페스트'도 운영한다. 오는 31일까지 월~목 투숙 고객에게는 예약 시 바로 적용 가능한 3만3000원 객실 할인 쿠폰을 제공한다. 같은 기간 월~목 체크인 고객에게는 식음업장 런치·디너 15% 할인 쿠폰과 온더플레이트 어린이 1인 조식 50% 할인 쿠폰도 지급한다. 해당 쿠폰은 6일과 9일 한정 수량 다운로드받을 수 있다.

이번 슈퍼위크 객실 상품은 6일부터 7월16일까지 원하는 일정으로 선택할 수 있다. 씨메르 상품은 6일부터 다음 달 30일까지, 원더박스 상품은 오는 21일부터 다음 달 30일까지 이용할 수 있다.

파라다이스 호텔앤리조트 관계자는 "이번 기회를 통해 합리적인 가격으로 최고 수준의 객실부터 스파, 테마파크까지 모두 만끽해 보시길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



