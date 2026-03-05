아성다이소, 취약계층 여성청소년 위해 생리대 5000팩 지원
굿네이버스 통해 기부
아성다이소가 취약계층 여성청소년을 위한 생리대 지원 캠페인에 참여하고 생리대를 기부했다고 5일 밝혔다.
이번 기부는 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스를 통해 이뤄졌으며, 생리대 총 5000팩을 전달했다. 기부 물품은 복지 사각지대에 놓인 여성 청소년에게 지원될 예정이다.
지난 4일 굿네이버스 본사에서 진행된 기탁식에서 유명동 아성다이소 부문장(왼쪽에서 두 번째)과 어정욱 굿네이버스 실장(오른쪽에서 두 번째)이 기념 촬영을 하고 있다. 아성다이소
아성다이소는 깨끗한나라와 함께 5월 '10매 1000원 생리대(개당 100원)'를 출시할 계획이다. 해당 상품은 깨끗한나라에서 100% 국내생산으로 공급되며, 개당 100원에 출시될 경우 다이소 기존 판매가 대비 최대 60% 낮은 가격이 된다. '10매 1000원 생리대(개당 100원)'는 단순한 가격 경쟁이 아닌, 아성다이소의 경영철학인 '균일가'와 '천원정신'을 기반으로 기획됐다.
아성다이소 관계자는 "이번 생리대 지원이 여성 청소년들이 보다 안정적인 환경에서 생활하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다이소는 지역사회에 조금이나마 보탬이 될 수 있는 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
