와디즈, 해외 거래액 8배 성장…'K-메이커 글로벌 진출 플랫폼' 자리매김

K-뷰티·굿즈·패션·전자책·클래스 등

미국·일본·중국 포함 40여 개국에서 결제

와디즈는 올해 1월 월간 활성 사용자 수(MAU)가 전년 동기 대비 2.5배 증가하고 해외 거래액이 8배 이상 성장하며, 국내 소상공인과 신생 브랜드의 글로벌 진출 플랫폼으로 자리매김하고 있다고 5일 밝혔다.

성장의 핵심 동력은 지난해 5월 글로벌 서비스 출시 이후 이어지고 있는 해외 사용자 유입 증가다. 특히 미국·일본·중국을 중심으로 해외 방문자가 빠르게 늘어나며, 올해 1월 기준 전체 MAU 중 약 40%가 해외에서 접속한 것으로 나타났다. 이에 힘입어 40여 개국에서 실질적인 결제가 발생하며 글로벌 서비스의 가시적인 성과가 나타나고 있다는 설명이다.

카테고리별로는 K-뷰티(21%), K-굿즈(19%), K-패션(18%)이 해외 거래액의 절반 이상을 차지하며 성장을 주도했다. 소비재 상품뿐 아니라 전자책·클래스 등 콘텐츠 프로젝트에서도 글로벌 참여가 이어지고 있다. '디지털 드로잉 브러시와 클래스' 펀딩에는 아시아, 북미, 유럽 등 12개국 서포터가 참여하며 특정 국가에 국한되지 않는 글로벌 확장성을 보였다.

AD

와디즈는 해외 브랜드의 한국 시장 진출 플랫폼으로서의 역할도 확대하고 있다. 최근 일본 도쿄와 중국 선전에 사무소를 설치하며 글로벌 메이커 발굴과 협력 네트워크를 강화하고 있다. 와디즈 관계자는 "MAU와 해외 거래액의 빠른 성장은 국내 메이커들이 와디즈를 통해 글로벌 소비자와 직접 연결되고 있음을 보여주는 의미 있는 지표"라며 "앞으로도 더 많은 K-혁신 메이커들이 와디즈를 발판으로 세계 시장에 도전할 수 있도록 글로벌 플랫폼 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>