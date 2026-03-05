코빗, '스테이킹 플러스' 법인 고객 지원 체계 구축

국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 법인의 가상자산 거래를 지원하기 위해 자유형 스테이킹 서비스 '스테이킹 플러스(Staking Plus)' 서비스 체계를 마련했다고 5일 밝혔다.

스테이킹 플러스는 가상자산을 예치하더라도 입출금과 거래가 자유로운 '자유형 스테이킹' 구조를 지닌 것이 특징이다. 일반적인 스테이킹 서비스가 자산 동결(Lock-up) 기간을 두어 그동안 거래를 할 수 없거나 동결을 해제하는 데 시간이 소요되는 것과 달리, 코빗의 자유형 스테이킹 서비스는 언제든 가상자산을 매도하거나 외부로 출금할 수 있어 기업의 자산 운용 효율성을 극대화할 수 있다.

현재 스테이킹 플러스는 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 트론(TRX), 폴카닷(DOT) 등 주요 가상자산을 지원하고 있다. 코빗은 향후 관련 정책 및 제도 정비에 따라 법인 고객도 서비스 이용에 동의하고 대상 자산을 보유함으로써 보상을 받을 수 있도록 지원할 예정이다.

이정우 코빗 최고기술책임자(CTO) 겸 최고제품책임자(CPO)는 "법인 고객의 가상자산 운용 수요가 점차 확대되는 가운데 이에 대응하기 위한 기술적·운영적 준비를 선제적으로 완료했다"며 "앞으로도 코빗은 투명하고 안전한 스테이킹 환경을 구축해 법인과 개인 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 사용자 중심의 혁신을 지속할 것"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



